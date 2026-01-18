El picante gesto del Colo Barco contra un rival tras quedarse con el clásico entre Racing de Estrasburgo y Metz

El fútbol francés fue testigo este domingo de una nueva muestra del carácter desfachatado -y característico- de Valentín Barco. En el marco de la fecha 18 de la Ligue 1, el Racing de Estrasburgo se quedó con el clásico al vencer 2-1 al Metz, pero los flashes se los llevó el Colo. Primero por su destacada actuación en cancha, haciendo las veces de volante central, pero también por una reacción tras el pitazo final que rápidamente se viralizó.

La situación se desató cuando Gauthier Hein, capitán del Metz, se acercó a mitad de cancha para darse el protocolar apretón de manos con sus rivales. Sin embargo, Barco decidió salirse del molde cuando quedaron frente a frente: se apartó, le negó el saludo y, mirándolo a los ojos, comenzó a golpearse el escudo del Estrasburgo. La tensión escaló al punto que los compañeros de ambos bandos debieron intervenir para separar a los protagonistas.

El trasfondo de la reacción de Barco

La actitud del argentino podría tratarse de una respuesta directa a lo ocurrido durante el juego. Es que Hein, autor del gol del empate parcial a los 24 minutos, había celebrado su tanto de manera provocadora frente a la tribuna del Estrasburgo, cruzándose de brazos y frotándose los hombros. Posiblemente Barco tomó nota y el resultado final le permitió cobrársela instantes después.

En lo estrictamente deportivo, el Estrasburgo se impuso gracias a los goles de Diego Moreira y un cabezazo de Martial Godo tras la igualdad transitoria. Este triunfo deja al equipo de Barco en la séptima posición con 27 puntos, a solo tres unidades de los puestos de copas europeas, mientras hunde al Metz en el fondo de la tabla.

Compromiso en medio de los rumores

El gesto del Colo podría cobrar un valor extra si se lo considera como una actitud de pertenencia en medio del ruido mediático que lo rodea. En los últimos días, su nombre sonó con fuerza en Inglaterra debido a que Liam Rosenior, su ex entrenador en Francia, acaba de asumir en el Chelsea y habría pedido expresamente al argentino como refuerzo.

Rosenior, quien supo explotar el potencial de Barco utilizándolo como interior por izquierda, tiene una debilidad por el ex Boca y buscaría llevarlo a Londres. Sin embargo, lejos de dejarse llevar por las especulaciones, Barco sigue destacándose en la cancha. Las estadísticas lo demuestran al posicionarlo como el argentino con más asistencias (8) entre las principales ligas de Europa.

