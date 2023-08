Regis Prograis dice que su enfoque completo está en el retador "hambriento y peligroso" Danielito Zorrilla mientras se prepara para defender su título mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), este sábado en el Smoothie King Center en Nueva Orleans, Estados Unidos.

La pelea es organizada por Matchroom Boxing y será televisada por DAZN.

Prograis (28-1, 24 nocauts) defiende su correa por primera vez tras convertirse en bicampeón mundial tras noquear a José Zepeda, en California en noviembre, y 'Rougarou' se enfrenta a Zorrilla (17-1, 13 nocauts) en un ansiado duelo. regresar a su ciudad natal de Nueva Orleans.

La división de peso superligero ganó un nuevo campeón el sábado cuando Teofimo López destronó al líder de la OMB y la revista Ring, Josh Taylor, en Nueva York, y una batalla de unificación entre Prograis y López sería una batalla de gran éxito, pero Prograis cree que él saldría victorioso contra 'The Takeover' y los otros nombres importantes en las 140 libras, Zorrilla es su único enfoque a medida que se acerca la noche de la pelea.

“No es difícil concentrarse porque cuando peleas con alguien que la gente dice que es menor que tú, esas son las peleas peligrosas y difíciles, ya que no sabes lo que tienen y necesitas actuar contra ellos”, dijo Prograis. “La gente logra sorpresas”.

“No estoy mirando más allá de él, pero tienes en mente que hay peleas masivas por ahí, pero sé que no llegaré a ellas a menos que me ocupe de mis asuntos el sábado. Entonces, hasta entonces, no pienso en nadie más porque es posible que no llegues allí”.

“Ya tengo presión porque estoy peleando en casa en Nueva Orleans, mi gente viene a verme. Y sí, Teo ha hecho lo suyo contra Josh, así que sigo sintiendo que soy el mejor en las 140 libras, pero Teo merece su crédito, y se lo doy. Entonces, debo salir y lucir genial y demostrar que soy el mejor, y luego podremos pelear para que no haya dudas”.

“No puedes controlar lo que la gente piensa. Algunos pueden decir que soy el mejor, algunos ahora dirán Teo, Subriel Matías, algunos incluso podrían decir Rolly. Sigo sintiendo que soy el mejor; me pusiste con Rolly, le gané. Ponme con Teo, le gané. Ponme con Matías, le gané. No podemos probar eso hasta que peleemos, pero así es como me siento, y la única forma de probarlo es peleando entre nosotros”.

Prograis defiende su título mundial en una noche llena de acción en Nueva Orleans.

La pareja invicta Shakhram Giyasov (13-0, 9 nocauts) y Harold Calderón (27-0, 18 nocauts) se enfrentan en una eliminatoria por la corona de peso welter de la AMB y Ramla Ali (8-0, 2 nocauts) defiende su título superpluma intercontinental de la FIB contra Julissa Guzmán (12-2-2, 6 nocauts).

Criztec Bazaldua (1-0) abre la noche en Antes de la Campana contra Elroy Fruto (1-1) en cuatro asaltos en Peso Ligero, Aaron Aponte (7-0-1, 2 nocauts) se encuentra con Xavier Madrid (4-2, 2 nocauts) más de ocho en el peso superligero, hay una pelea de Lousiana entre Jeremy Hill de Nueva Orleans (18-3, 11 nocauts) contra Mark Davis de Baton Rouge (19-1, 5 nocauts) más de ocho en el peso ligero y el atleta olímpico de 2020 con sede en Houston Ginny Fuchs (2-0, 1 nocaut), asesorada por Prograis, pelea por tercera vez en los rangos pagados de la cartelera contra Indeya Smith (6-7-2, 1 nocaut) en ocho asaltos en peso supermosca.