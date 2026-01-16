A sus 44 años, Roger Federer volvió a jugar en la central del Abierto de Australia

El próximo 18 de enero comenzará a disputarse el cuadro principal del Abierto de Australia, pero en Melbourne ya hubo actividad importante en estos días. El pasado miércoles se jugó el curioso formato One Point Slam, en el que se enfrentaron jugadores profesionales, amateurs, entrenadores y algunas personalidades mediáticas australianas en un certamen a un solo punto que entregó un millón de dólares australianos.

Apenas dos días más tarde, el Rod Laver Arena -la cancha central del primer Grand Slam del año- volvió a llenarse, pero en esta oportunidad para ver en acción a Roger Federer. Su Majestad fue invitado por la organización y, a sus 44 años, se animó a volver a las canchas.

Roger Federer recibió el cariño de todos los presentes en el Rod Laver Arena. A sus 44 años, el suizo se encuentra en perfecto estado físico y también tenístico. Su Majestad salió a una sesión de entrenamiento junto a Casper Ruud -actual número 13 del mundo- y ambos estuvieron peloteando un rato.

Federer demostró estar intacto. Su tenis fluye a la perfección, su revés sigue siendo hipnótico, su volea precisa y también su derecha. En el tiempo que estuvo en cancha, el suizo demostró que sigue más vigente que nunca. Cabe destacar que fue un entrenamiento y que el alto rendimiento es absolutamente diferente, especialmente desde lo físico.

Roger Federer. (Foto: Getty).

Victoria ante Ruud

Luego de pelotear un rato y recibir el cariño de los fanáticos del tenis que se hicieron presentes en el Rod Laver Arena, Roger Federer y Casper Ruud jugaron un tiebreak y el vencedor fue el suizo con un marcador de 7 a 2 a favor. Su Majestad estuvo intratable, jugó grandes puntos, especialmente de fondo y dejó en claro que su mano sigue estando.

Publicidad

Publicidad

ver también Una leyenda del tenis sueña con ver a Roger Federer entrenando a Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”

Tweet placeholder

¿Cómo fue fue a Roger Federer en Australia?

Si bien Su Majestad suele estar emparentado a Wimbledon, donde fue campeón en ocho oportunidades, en Australia también dejó su huella. Roger ganó el Abierto de Australia en seis ocasiones -2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018- y de hecho allí consiguió, en 2018, su último título de Grand Slam.

DATOS CLAVE

Roger Federer venció a Casper Ruud 7-2 en un tiebreak en el Rod Laver Arena.

venció a Casper Ruud 7-2 en un tiebreak en el Rod Laver Arena. El Abierto de Australia iniciará su cuadro principal el próximo domingo 18 de enero.

iniciará su cuadro principal el próximo domingo 18 de enero. El tenista suizo ganó seis títulos en Australia, siendo el último de ellos en 2018.

Publicidad