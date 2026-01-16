Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

A sus 44 años, Roger Federer volvió a jugar en la central del Abierto de Australia

El suizo, campeón en Melbourne en seis oportunidades, entrenó con Casper Ruud ante un estadio lleno que lo ovacionó más de una vez.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Roger Federer
© GettyRoger Federer

El próximo 18 de enero comenzará a disputarse el cuadro principal del Abierto de Australia, pero en Melbourne ya hubo actividad importante en estos días. El pasado miércoles se jugó el curioso formato One Point Slam, en el que se enfrentaron jugadores profesionales, amateurs, entrenadores y algunas personalidades mediáticas australianas en un certamen a un solo punto que entregó un millón de dólares australianos.

Apenas dos días más tarde, el Rod Laver Arena -la cancha central del primer Grand Slam del año- volvió a llenarse, pero en esta oportunidad para ver en acción a Roger Federer. Su Majestad fue invitado por la organización y, a sus 44 años, se animó a volver a las canchas.

Roger Federer recibió el cariño de todos los presentes en el Rod Laver Arena. A sus 44 años, el suizo se encuentra en perfecto estado físico y también tenístico. Su Majestad salió a una sesión de entrenamiento junto a Casper Ruud -actual número 13 del mundo- y ambos estuvieron peloteando un rato.

Federer demostró estar intacto. Su tenis fluye a la perfección, su revés sigue siendo hipnótico, su volea precisa y también su derecha. En el tiempo que estuvo en cancha, el suizo demostró que sigue más vigente que nunca. Cabe destacar que fue un entrenamiento y que el alto rendimiento es absolutamente diferente, especialmente desde lo físico.

Roger Federer. (Foto: Getty).

Roger Federer. (Foto: Getty).

Victoria ante Ruud

Luego de pelotear un rato y recibir el cariño de los fanáticos del tenis que se hicieron presentes en el Rod Laver Arena, Roger Federer y Casper Ruud jugaron un tiebreak y el vencedor fue el suizo con un marcador de 7 a 2 a favor. Su Majestad estuvo intratable, jugó grandes puntos, especialmente de fondo y dejó en claro que su mano sigue estando.

Publicidad
Una leyenda del tenis sueña con ver a Roger Federer entrenando a Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”

ver también

Una leyenda del tenis sueña con ver a Roger Federer entrenando a Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”

Tweet placeholder

¿Cómo fue fue a Roger Federer en Australia?

Si bien Su Majestad suele estar emparentado a Wimbledon, donde fue campeón en ocho oportunidades, en Australia también dejó su huella. Roger ganó el Abierto de Australia en seis ocasiones -2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018- y de hecho allí consiguió, en 2018, su último título de Grand Slam.

DATOS CLAVE

  • Roger Federer venció a Casper Ruud 7-2 en un tiebreak en el Rod Laver Arena.
  • El Abierto de Australia iniciará su cuadro principal el próximo domingo 18 de enero.
  • El tenista suizo ganó seis títulos en Australia, siendo el último de ellos en 2018.
Publicidad
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Riquelme sigue yendo a contramano de los hinchas de Boca y el empate con Millonarios lo expone"

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

Lee también
Atento Colapinto: los importantes anuncios de Red Bull, McLaren y Williams para la F1 2026
FÓRMULA 1

Atento Colapinto: los importantes anuncios de Red Bull, McLaren y Williams para la F1 2026

Cruda autocrítica de Galoppo por haberse cruzado con un hincha de River: “Nunca le recriminaría”
River Plate

Cruda autocrítica de Galoppo por haberse cruzado con un hincha de River: “Nunca le recriminaría”

Surgió de River, fue campeón con la Selección Argentina y busca renacer en Albania: “Se me pasó por la cabeza no jugar más”
Entrevista

Surgió de River, fue campeón con la Selección Argentina y busca renacer en Albania: “Se me pasó por la cabeza no jugar más”

Pasó por Barcelona y Real Madrid, amargó a Brasil y jugará en la Segunda de España
Fútbol europeo

Pasó por Barcelona y Real Madrid, amargó a Brasil y jugará en la Segunda de España

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo