En marzo de 2001 desembarcó en la televisión argentina Gran Hermano, el reality show que surgió en Holanda. Aquella edición tuvo como ganador a Marcelo Corazza, sin embargo una de las participantes que más reconocimiento tuvo una vez fuera fue Ximena Capristo. La actriz y locutora contó cómo fue el casting para ingresar.

“Yo hice dos horas y medio de cola, más dos horas y media de viaje así que estuve cinco horas esperando en total; yo en esa época vivía en Avellaneda y me tocó ir hasta Martínez y en ese momento se habían anotado 250.000 personas”, explicó en dialogo conY añadió: "Hice dos horas y medio de cola, más dos horas y media de viaje así que estuve cinco horas esperando en total; en esa época vivía en Avellaneda y me tocó ir hasta Martínez y en ese momento se habían anotado 250.000 personas”.

Sin embargo, contó que vivió un momento incomodo el dia que la producción fue a grabar a su casa: "Me habían preseleccionado y cayó mi ex a casa. Fue una situación rarísima, horrible, que nunca la conté. Estaban todos con las cámaras en mi cuarto, pero esto pasó en la cocina. Mi mamá a los gritos. Y si vos tenés el micrófono enchufado, se escucha. Un productor nos vino a preguntar si estaba todo bien. Escaló y hubo insulto, cachetazo".

+Ximena Capristo y Gustavo Conti en #TodoPasa

Para cerrar, detalló: "Yo no tenía un 144 para llamar en 2001. No existía en ese momento. Una cosa que quedó ahí y ahí decidí que hasta ahí había llegado. No fue fácil. Nos habíamos separado hace varios meses".

