La Peña de Morfi, programa que conducen Jey Mammon y Jésica Cirio en Telefe, tendrá una nueva emisión este domingo 31 de julio, desde las 11:30 horas. Como en cada fin de semana se acercarán cantantes que serán entrevistados y también regalarán grandes momentos musicales.

En esta oportunidad habrá una Peña de lujo: se estarán subiendo al escenario Rusherking, Jairo y Los Tekis. Además, está como invitado Stefano Marocco, participante de La Voz Argentina 2022.

Como cada fin de semana, estarán Santiago Giorgini, Rodrigo Cascón, Mirta Carabajal y Silvia Barredo desde la cocina con grandes propuestas gastronómicas. También se acercará Ariel Rodríguez para brindar información deportiva y Luis Rubio y Pato Muzzio, quienes traen el humor a la tarde de Telefe.

+Stefano Marocco "My heart will go on" - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

La Peña de Morfi: ¿A qué hora empieza el programa?

El programa que conducen Jey Mammon y Jésica Cirio se emite todos los domingos desde las 11:30 horas.

¿Cómo ver el ciclo que conducen Jey Mammon y Jésica Cirio?

La Peña de Morfi se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefe. Además, existe la posibilidad de seguirlo en vivo a través de internet accediendo desde DirecTV GO, Cablevisión Flow, Telecentro Play u otros prestadores similares.