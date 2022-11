En agosto de este año comenzó Red Flag en la exitosa productora Luzu TV y la semana pasada el programa perdió una importante figura: Belu Lucius anunció su salida de forma repentina y los fanáticos del formato comenzaron a preguntarse cuáles eran los motivos. Luego de que se difundieran algunos mensajes de la influencer en Instagram, donde revelaba que la habían echado, Nico Occhiato decidió romper el silencio.

"La producción se lo comunicó a su representante unos días antes. Yo hablé con ella y está todo bien. Hacía muy poquito habíamos arrancado y pasó que tantas faltas hacía que el grupo no se solidifique y fue una decisión artística", comentó el dueño de la productora en Socios del Espectáculo, programa de El Trece. "Necesitábamos a alguien que se quede todo enero porque tenemos algunas cosas pensadas y ella no podía estar todo el mes porque se iba de vacaciones", cerró.

Cabe aclarar que Manu Viale, la hermana de Juana, reemplazó a Belu Lucius en Red Flag. Ahora comparte equipo con Grego Rossello, Agus Franzoni y Tuli Acosta, los otros tres conductores.

Se difundió un chat en el que Belu Lucius le explicaba a una seguidora por qué no estaba más en el programa: “Me fueron que es diferente. Me rajaron, algo así como que me movieron como una pieza de ajedrez. El día anterior me avisaron. Sí, lo que leés”.

