Qué canal pasa al Inter Miami de Lionel Messi vs. Vancouver Whitecaps por la final de la MLS 2025

Este sábado por la tarde, el fútbol vive una jornada muy importante: Inter Miami enfrenta a Vancouver Whitecaps por la final de la Major League Soccer 2025. Con Lionel Messi como máxima figura y en busca de un título que todavía no consiguió, las Garzas reciben a los canadienses a partir de las 16:30 horas en el Chase Stadium con el objetivo puesto en levantar el trofeo.

Después de una temporada irregular y con muchos altibajos, los dirigidos por Javier Mascherano lograron ser sólidos en los duelos de eliminación directa y conquistaron la conferencia Este hasta llegar a esta instancia. En el camino eliminó a Nashville -en una serie a tres partidos apasionantes- y luego aplastó categórica y consecutivamente a Cincinnati y New York City.

En contraparte, los liderados futbolísticamente por Thomas Müller arrasaron en la costa Oeste y están ante el gran desafío de vencer a un contrincante de verdadera elite y con figuras de mucho renombre. Para llegar a esta instancia decisiva, vencieron por penales a FC Dallas -después de tres encuentros-, también por penales a Los Ángeles FC y vienen de ganarle a San Diego.

Lionel Messi y Thomas Müller, máximas figuras de Inter Miami y Vancouver Whitecaps.

Dónde ver EN VIVO Inter Miami – Vancouver Whitecaps por la final de la MLS

Lo cierto es que el compromiso entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps por la final de la MLS 2025, cuenta con una transmisión particular para esta ocasión más que especial. Al igual que sucede habitualmente, el partido se puede ver a través de la pantalla de Apple TV como lo fue en todo el campeonato, pero también existe la posibilidad de sintonizar en el reconocido canal TNT Sports.

Sin embargo, también cabe destacar que podés seguir el minuto a minuto en vivo en Bolavip. En una cobertura estelar y con las jugadas más destacadas del encuentro entre las Garzas y el conjunto canadiense que cuentan con dos figuras míticas como Messi y Müller, este medio aportará los detalles más importantes del cotejo.

