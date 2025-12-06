Es tendencia:
El motivo por el que Gianni Infantino le pidió disculpas públicas a Lionel Scaloni en medio del anuncio del calendario del Mundial 2026

Ante los ojos de todo el mundo, el presidente de la FIFA explicó las razones de la solicitud que le hizo a Scaloni.

Por Julián Mazzara

Lionel Scaloni junto a Gianni Infantino.
© Getty ImagesLionel Scaloni junto a Gianni Infantino.

A lo largo de las últimas horas, nuevamente en el Kennedy Center de Washington DC, los miembros del Comité de la FIFA realizaron la segunda parte del sorteo del Mundial 2026, donde restaba que se conocieran los días, horarios y las respectivas sedes para cada partido.

Con todo esto confirmado, también hubo un momento que recorrió al mundo entero: Gianni Infantino, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, le pidió disculpas públicas a Lionel Scaloni. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió para que se diera este hecho?

Resulta que el viernes 5 de diciembre, cuando Scaloni ingresó con el trofeo de la Copa del Mundo, hito que logró en Qatar 2022, utilizó guantes para alzar el galardón que estaba dentro de una caja. Lógicamente, las imágenes recorrieron todo el planeta. Sí, a lo largo y a lo ancho.

“Pido disculpas en nombre de la FIFA, porque los campeones del mundo pueden tocar la copa. No lo sabía, me lo dijo ahora el Fenómeno (lo señala a Ronaldo)”, exclamó Infantino antes de invitar al recinto al nacido en Pujato que, cuando le cedieron la palabra, fue contundente: “No me conoció la persona que me entregó el trofeo”, exclamó.

Calendario completo del Mundial 2026 en hora de Argentina

Grupo A (México, Sudáfrica, Corea, Ganador Playoff UEFA 1)

  • 11 Junio, 16:00: México vs Sudáfrica (Ciudad de México)
  • 11 Junio, 23:00: Corea vs FIFA [DEN/MKD/CZE/IRL] (Guadalajara)
  • 18 Junio, 13:00: FIFA [DEN/MKD/CZE/IRL] vs Sudáfrica (Atlanta)
  • 18 Junio, 22:00: México vs Corea (Guadalajara)
  • 24 Junio, 22:00: FIFA [DEN/MKD/CZE/IRL] vs México (Ciudad de México)
  • 24 Junio, 22:00: Sudáfrica vs Corea (Monterrey)
Grupo B (Canadá, Qatar, Suiza, Ganador Playoff UEFA 2)

  • 12 Junio, 16:00: Canadá vs FIFA [ITA/NIR/WAL/BIH] (Toronto)
  • 13 Junio, 16:00: Qatar vs Suiza (San Francisco)
  • 18 Junio, 16:00: Suiza vs FIFA [ITA/NIR/WAL/BIH] (Los Ángeles)
  • 18 Junio, 19:00: Canadá vs Qatar (Vancouver)
  • 24 Junio, 16:00: Suiza vs Canadá (Vancouver)
  • 24 Junio, 16:00: FIFA [ITA/NIR/WAL/BIH] vs Qatar (Seattle)

Grupo C (Brasil, Marruecos, Haití, Escocia)

  • 13 Junio, 19:00: Brasil vs Marruecos (Nueva York/Nueva Jersey)
  • 13 Junio, 22:00: Haití vs Escocia (Boston)
  • 19 Junio, 19:00: Escocia vs Marruecos (Boston)
  • 19 Junio, 22:00: Brasil vs Haití (Philadelphia)
  • 24 Junio, 19:00: Escocia vs Brasil (Miami)
  • 24 Junio, 19:00: Marruecos vs Haití (Atlanta)

Grupo D (USA, Paraguay, Australia, Ganador Playoff UEFA 3)

  • 12 Junio, 22:00: USA vs Paraguay (Los Ángeles)
  • 13 Junio, 01:00: Australia vs FIFA [TUR/ROU/SVK/KOS] (Vancouver)
  • 19 Junio, 01:00: FIFA [TUR/ROU/SVK/KOS] vs Paraguay (San Francisco)
  • 19 Junio, 16:00: USA vs Australia (Seattle)
  • 25 Junio, 23:00: FIFA [TUR/ROU/SVK/KOS] vs USA (Los Ángeles)
  • 25 Junio, 23:00: Paraguay vs Australia (San Francisco)
Grupo E (Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador)

  • 14 Junio, 14:00: Alemania vs Curazao (Houston)
  • 14 Junio, 20:00: Costa de Marfil vs Ecuador (Philadelphia)
  • 20 Junio, 17:00: Alemania vs Costa de Marfil (Toronto)
  • 20 Junio, 21:00: Ecuador vs Curazao (Kansas City)
  • 25 Junio, 17:00: Ecuador vs Alemania (Nueva York/Nueva Jersey)
  • 25 Junio, 17:00: Curazao vs Costa de Marfil (Philadelphia)

Grupo F (Países Bajos, Japón, Ganador Playoff UEFA 4, Túnez)

  • 14 Junio, 17:00: Países Bajos vs Japón (Dallas)
  • 14 Junio, 23:00: FIFA [UKR/SWE/POL/ALB] vs Túnez (Monterrey)
  • 20 Junio, 14:00: Países Bajos vs FIFA [UKR/SWE/POL/ALB] (Houston)
  • 20 Junio, 01:00: Túnez vs Japón (Monterrey)
  • 25 Junio, 20:00: Japón vs FIFA [UKR/SWE/POL/ALB] (Dallas)
  • 25 Junio, 20:00: Túnez vs Países Bajos (Kansas City)

Grupo G (Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda)

  • 15 Junio, 16:00: Bélgica vs Egipto (Seattle)
  • 15 Junio, 22:00: Irán vs Nueva Zelanda (Los Ángeles)
  • 21 Junio, 16:00: Bélgica vs Irán (Los Ángeles)
  • 21 Junio, 22:00: Nueva Zelanda vs Egipto (Vancouver)
  • 27 Junio, 00:00: Egipto vs Irán (Seattle) (Madrugada del 27)
  • 27 Junio, 00:00: Nueva Zelanda vs Bélgica (Vancouver) (Madrugada del 27)
Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay)

  • 15 Junio, 13:00: España vs Cabo Verde (Atlanta)
  • 15 Junio, 19:00: Arabia Saudita vs Uruguay (Miami)
  • 21 Junio, 13:00: España vs Arabia Saudita (Atlanta)
  • 21 Junio, 19:00: Uruguay vs Cabo Verde (Miami)
  • 26 Junio, 21:00: Cabo Verde vs Arabia Saudita (Houston)
  • 26 Junio, 21:00: Uruguay vs España (Guadalajara)

Grupo I (Francia, Senegal, Ganador Playoff, Noruega)

  • 16 Junio, 16:00: Francia vs Senegal (Nueva York/Nueva Jersey)
  • 16 Junio, 19:00: FIFA [IRQ/BOL/SUR] vs Noruega (Boston)
  • 22 Junio, 18:00: Francia vs FIFA [IRQ/BOL/SUR] (Philadelphia)
  • 22 Junio, 21:00: Noruega vs Senegal (Nueva York/Nueva Jersey)
  • 26 Junio, 16:00: Noruega vs Francia (Boston)
  • 26 Junio, 16:00: Senegal vs FIFA [IRQ/BOL/SUR] (Toronto)

Grupo J (Argentina, Argelia, Austria, Jordania)

  • 16 Junio, 01:00: Austria vs Jordania (San Francisco)
  • 16 Junio, 22:00: Argentina vs Argelia (Kansas City)
  • 22 Junio, 14:00: Argentina vs Austria (Dallas)
  • 23 Junio, 00:00: Jordania vs Argelia (San Francisco) (Madrugada del 23)
  • 27 Junio, 23:00: Argelia vs Austria (Kansas City)
  • 27 Junio, 23:00: Jordania vs Argentina (Dallas)
Grupo K (Portugal, Ganador Playoff, Uzbekistán, Colombia)

  • 17 Junio, 14:00: Portugal vs FIFA [COD/JAM/NCL] (Houston)
  • 17 Junio, 23:00: Uzbekistán vs Colombia (Ciudad de México)
  • 23 Junio, 14:00: Portugal vs Uzbekistán (Houston)
  • 23 Junio, 23:00: Colombia vs FIFA [COD/JAM/NCL] (Guadalajara)
  • 27 Junio, 20:30: Colombia vs Portugal (Miami)
  • 27 Junio, 20:30: FIFA [COD/JAM/NCL] vs Uzbekistán (Atlanta)

Grupo L (Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá)

  • 17 Junio, 17:00: Inglaterra vs Croacia (Dallas)
  • 17 Junio, 20:00: Ghana vs Panamá (Toronto)
  • 23 Junio, 17:00: Inglaterra vs Ghana (Boston)
  • 23 Junio, 20:00: Panamá vs Croacia (Toronto)
  • 27 Junio, 18:00: Panamá vs Inglaterra (Nueva York/Nueva Jersey)
  • 27 Junio, 18:00: Croacia vs Ghana (Philadelphia)
Los 12 grupos del Mundial 2026

  • Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y Europa 4
  • Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y Europa 1
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití
  • Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Europa 3
  • Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Europa 2
  • Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda
  • Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde
  • Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Repechaje 2
  • Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania
  • Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y Repechaje 1
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana
Todas las sedes del Mundial 2026

  • Toronto: BMO Field (30,000 espectadores)
  • Vancouver: BC Place (54,500 espectadores)
  • Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (71,000 espectadores)
  • Boston: Gillette Stadium (68,756 espectadores)
  • Dallas: AT&T Stadium (80,000 espectadores)
  • Houston: NRG Stadum (72,220 espectadores)
  • Kansas City: Arrowhead Stadium (76,416 espectadores)
  • Los Angeles: SoFi Stadium (70,000 espectadores)
  • Miami: Hard Rock Stadium (65,326 espectadores)
  • New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500 espectadores)
  • Philadelphia: Lincoln Financial Field (67,594 espectadores)
  • San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (68,500 espectadores)
  • Seattle: Lumen Field (72,000 espectadores)
  • Ciudad de México: Estadio Azteca (83,264 espectadores)
  • Guadalajara: Estadio Akron (46,355 espectadores)
  • Monterrey: Estadio BBVA (51,000 espectadores)

