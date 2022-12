Alejandro Fantino, una de las grandes figuras que tuvo América TV en su grilla durante el 2022, no está al mando de Animales sueltos desde este martes 20 de diciembre. Aunque muchas personas creen que se tomó algunas semanas de vacaciones está confirmado que por lo pronto no tiene decidido volver a trabajar en la televisión. Acá te contamos los motivos.

+¿Por qué Alejandro Fantino no sigue en Animales sueltos?

Alejandro Fantino confirmó al aire que se tomará un tiempo fuera de la televisión luego de un año agitado. El exitoso conductor tiene pensado viajar por el mundo junto a Coni Mosqueira, con quien se casó en noviembre de este 2022.

"Necesito empezar a cosechar mis días. Darle más entidad a mis cosas, a mi familia. He formado una familia hace muy poco con Coni. Esto no es dejar porque me sobra. A mí no me sobra nada. Soy un laburante, me rompo el traste trabajando, pero voy a priorizar otras cosas", dijo Fantino al aire en la última emisión de Animales sueltos. Y agregó: "Ojalá pueda volver el año que viene. Y que loco que me voy campeón del mundo".

+Se confirmó otra salida de América TV

Guillermo Andino confirmó que no seguirá trabajando en América TV. "Después de 36 años ininterrumpidos quería también viajar con mi mujer y celebrar mis 23 años de casados en abril en el exterior", reveló recientemente recientemente en una entrevista con La Nación.

+El último programa de Fantino al aire