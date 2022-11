Una FORTUNA: Ex participante de Gran Hermano reveló cuánto gana en películas para adultos

Gran Hermano se volvió furor en los últimos meses luego del estreno de una nueva temporada en la pantalla de Telefe con la conducción de Santiago del Moro. Uno de los participantes más recordados de la edición 2011, una de las favoritas del público, es Emiliano Boscatto, quien actualmente realiza películas para adultos y gana una fortuna.

El cordobés, que se quedó con el segundo puesto por detrás de Cristian U, fue entrevistado en el programa Mañanisima de Ciudad Magazine y se refirió a su vida privada. “Me va muy bien en España. Soy actor porno en películas XXX gay. No hacen más películas enteras, se hacen escenas, tardas 8 horas y después se ven 15 minutos", contó a lo largo de la nota.

En esta sintonía, explicó: “Es un trabajo bastante duro. Tenés que cuidarte, estar de ánimo, ver con quién te toca. Fue una experiencia, no lo hice por el dinero”. Y cerró: "He grabado una película por mes, pero ahora hago 3 al año. Me estoy dedicando a otra cosa".

+Cuánto dinero gana Emiliano Boscatto en las películas para adultos

El ex participante de Gran Hermano 2011 reveló que por película gana un promedio de 1600 euros. Aclaró que en la actualidad suele hacer tres por año.

