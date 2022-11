La casa de Gran Hermano continúa con su día a día habitual y tras varias semanas desde el comienzo del reality, se volvió a tratar un tema entre dos participantes que nunca puede faltar en lo cotidiano: el fútbol. Una charla que terminó en una chicana que ya recorre las redes sociales.

Resulta que durante una charla relajada en el sillón entre Constanza Romero y Alexis Quiroga, la correntina recibió una invitación de quien es su pareja dentro de la casa y no dudó ni un segundo en mostrarse en contra de la idea: "ni en p… Mi papá me cuelga en el patio de mi casa. si voy… Igual no iría, no pienso pisar ese lugar horrible”.

Según lo que se pudo ver en la transmisión del reality, el conejo y Coty se encontraban fantaseando con lo que podrían hacer fuera de la casa cuando él la invitó a la Bombonera sin esperar su respuesta: "¡Pero le falta la mitad! De entrada te digo que no voy a entrar", soltó la correntina demostrando que su corazón es rojo y blanco.

Mientras las redes comenzaban a inundarse con la frase de la participante, Constanza fue por más y le dijo a Alexis que su deseo es ir a ver al Millonario: "De chiquita siempre quise ir, pero a la de River... Vamos al Monumental”, sentenció dejando bien en claro cual es su deseo.

Como no podía ser de otra manera, el comentario se viralizó y ahora Coty se ganó inmediatamente el apoyo de todos los hinchas de River que la anuncian como quien triunfará en el juego. Aliados que sin dudas serán determinantes en una futura nominación que pueda afrontar Constanza Romero.