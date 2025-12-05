Dónde jugará la Selección de Paraguay en la fase de grupos del Mundial 2026 ante Estados Unidos, Australia y el ganador del Repechaje UEFA 3

Este viernes se realizó el sorteo del Mundial 2026 y a la Selección de Paraguay, la suerte le sonrió. Gustavo Alfaro estará contento de saber que formará parte del Grupo D, donde jugará todos sus partidos en Estados Unidos. Esto se debe a que enfrentará al local, Estados Unidos, en un grupo que completarán Australia y una selección del Repechaje UEFA (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo)
El primero de los partidos de Paraguay ya está confirmado, será el viernes 12 de junio contra Estados Unidos en Los Ángeles Stadium. Y, como Estados Unidos ya tiene asegurado que jugará el segundo en Seattle y el tercero en San Francisco, los partidos de Paraguay restantes serán en San Francisco (Fecha 2) y nuevamente en Los Ángeles (Fecha 3).
Solo resta confirmar si enfrentará primero al equipo del Repechaje UEFA o a Australia, algo que se conocerá este sábado cuando FIFA dé a conocer el fixture oficial de la competencia.
Los partidos y sedes del Grupo de Paraguay en el Mundial 2026
FECHA 1
- Estados Unidos vs. Paraguay – 12 de junio, Los Angeles Stadium
- Australia vs. Repechaje UEFA 3 – 13 de julio, BC Place Vancouver
FECHA 2
- Paraguay vs. Australia/Ganador Repechaje UEFA 3 – 19 de junio, San Francisco Bay Area Stadium
- Estados Unidos vs. Australia/Ganador Repechaje UEFA 3 – 19 de junio, Seattle Stadium
FECHA 3
- Estados Unidos vs. Australia/Ganador Repechaje UEFA 3 – 25 de junio, Los Angeles Stadium
- Paraguay vs. Australia/Ganador Repechaje UEFA 3 – 25 de junio, San Francisco Bay Area Stadium
Fixture a confirmar por FIFA el sábado 6/12.
Todos los grupos del Mundial 2026
Las sedes del Mundial 2026
- Toronto: BMO Field (30,000 espectadores)
- Vancouver: BC Place (54,500 espectadores)
- Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (71,000 espectadores)
- Boston: Gillette Stadium (68,756 espectadores)
- Dallas: AT&T Stadium (80,000 espectadores)
- Houston: NRG Stadum (72,220 espectadores)
- Kansas City: Arrowhead Stadium (76,416 espectadores)
- Los Angeles: SoFi Stadium (70,000 espectadores)
- Miami: Hard Rock Stadium (65,326 espectadores)
- New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500 espectadores)
- Philadelphia: Lincoln Financial Field (67,594 espectadores)
- San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (68,500 espectadores)
- Seattle: Lumen Field (72,000 espectadores)
- Ciudad de México: Estadio Azteca (83,264 espectadores)
- Guadalajara: Estadio Akron (46,355 espectadores)
- Monterrey: Estadio BBVA (51,000 espectadores)