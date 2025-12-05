Dónde jugará la Selección de Paraguay en la fase de grupos del Mundial 2026 ante Estados Unidos, Australia y el ganador del Repechaje UEFA 3

Este viernes se realizó el sorteo del Mundial 2026 y a la Selección de Paraguay, la suerte le sonrió. Gustavo Alfaro estará contento de saber que formará parte del Grupo D, donde jugará todos sus partidos en Estados Unidos. Esto se debe a que enfrentará al local, Estados Unidos, en un grupo que completarán Australia y una selección del Repechaje UEFA (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo)

El primero de los partidos de Paraguay ya está confirmado, será el viernes 12 de junio contra Estados Unidos en Los Ángeles Stadium. Y, como Estados Unidos ya tiene asegurado que jugará el segundo en Seattle y el tercero en San Francisco, los partidos de Paraguay restantes serán en San Francisco (Fecha 2) y nuevamente en Los Ángeles (Fecha 3).

Solo resta confirmar si enfrentará primero al equipo del Repechaje UEFA o a Australia, algo que se conocerá este sábado cuando FIFA dé a conocer el fixture oficial de la competencia.

Los partidos y sedes del Grupo de Paraguay en el Mundial 2026

FECHA 1

Estados Unidos vs. Paraguay – 12 de junio, Los Angeles Stadium

Australia vs. Repechaje UEFA 3 – 13 de julio, BC Place Vancouver

FECHA 2

Paraguay vs. Australia/Ganador Repechaje UEFA 3 – 19 de junio, San Francisco Bay Area Stadium

Estados Unidos vs. Australia/Ganador Repechaje UEFA 3 – 19 de junio, Seattle Stadium

FECHA 3

Estados Unidos vs. Australia/Ganador Repechaje UEFA 3 – 25 de junio, Los Angeles Stadium

Paraguay vs. Australia/Ganador Repechaje UEFA 3 – 25 de junio, San Francisco Bay Area Stadium

Fixture a confirmar por FIFA el sábado 6/12.

Todos los grupos del Mundial 2026

Las sedes del Mundial 2026