San Lorenzo y Arsenal abrieron la fecha 3 en el Bajo Flores y el partido fue un vibrante 3 a 3 que comenzó ganando la visita, para que luego los dirigidos por Rubén Insúa se pongan 3 a 1 arriba, pero en una ráfaga de dos minutos sobre el final, el Arse buscó el empate y lo consiguió con dos tantos a quince minutos del cierre, siendo así una paridad en el resultado y que para el Ciclón significó el tercer encuentro consecutivo con empate en el resultado.

Este partido se vivió en el estadio Pedro Bidegain y fue transmitido por la señal ESPN para quienes no podían asistir al Nuevo Gasómetro, sobre todo en un horario tan complicado como las 15 horas de un martes, siendo día y hora laboral.

Allí, el relator fue Federico Bulos acompañado del histórico comentarista Fernando Niembro. Allí, el periodista de 74 años hizo un comentario que rápidamente comenzó a hacerse viral en las redes debido al lógico repudio que generaron sus dichos.

Es que apenas había comenzado el encuentro y Arsenal ganaba por la mínima, una jugada que se reanudó tras una revisión en el VAR llamó la atención del ex conductor de "La Última Palabra", quien soltó: "No se enamoren del VAR, por favor. Hagan jugar el partido rápido, fue clarita la jugada. No sé si en Ezeiza (NdR: donde se encuentran las cabinas de videoarbitraje) se aburren y quieren participar o qué. Ojo que yo soy defensor del VAR a muerte, es necesario en el fútbol argentino, pero el problema es creer que (el VAR) es una chica de 17 años". Increíble pero real, y totalmente repudiable.