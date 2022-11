El lunes 17 de octubre comenzó Gran Hermano 2022 en la pantalla de Telefe y a menos de un mes la casa más famosa del país está que arde. Thiago le confesó a otros participantes que podría "romperle la boca" a Juan, quien está nominado esta semana.

"No sé si lo habrá dicho jodiendo, pero me dijo 'la concha de tu madre'. Lo último que me podés decir a mi es eso. Se lo quería decir, pero me lo guarde para no armar quilombo", le contó Thiago a Marcos, Alfa y Agustín. Y agregó: "Me dice una vez más, voy a explotar y por más que me tenga que ir por esa puerta, le voy a romper la boca. Nadie putea a mi mamá".

Alfa, el participante más grande de la casa, intentó calmar a Thiago y desde Pluto TV decidieron cortar la transmisión, motivo por el cual no se sabe cómo siguió la conversación. Es probable que esta semana veamos más detalles de esta discusión en la pantalla de Telefe con la conducción de Santiago del Moro.

+VIDEO: Thiago amenaza a Juan

Thiago le contó a Marcos, Alfa y Agustín que si Juan le vuelve a decir 'la concha de tu madre' le va a "romper la boca". Acá te compartimos el video.

+Dónde ver Gran Hermano 2022

Gran Hermano 2022 se puede ver de lunes a viernes desde las 21:45 y el domingo desde las 22:15 en la pantalla de Telefe. Además, se puede seguir las 24 horas por Pluto TV haciendo CLICK ACÁ.