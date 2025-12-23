Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

A que hora es el programa de Lavecchia: cómo ver el especial de fin de año de TyC Sports en directo y online

El programa que resumen el año futbolístico en el mundo tendrá una nueva edición.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Fernando Lavecchia, periodista de TyC Sports.
© @lavecchiaferFernando Lavecchia, periodista de TyC Sports.

Como en todas las noches buenas desde hace más de 30 años, TyC Sports realizará el programa conducido por Fernando Lavecchia, en el que hará un repaso sobre todo lo acontecido futbolísticamente en la temporada 2025, tanto en Argentina como en el resto del mundo. 

Este especial de fin de año del canal argentino se emitirá por primera vez el miércoles 24 de diciembre a partir de las 19.00 horas, y en los siguientes días se seguirá emitiéndose, así como también las ediciones anteriores que repasan los últimos años futbolísticos. 

Tal como lo publicó el mismo Fernando Lavecchia en su cuenta de X (ex Twitter), el programa tendrá una duración de una hora y 48 minutos, que estará distribuído en 12 segmentos diferentes, más el clip de apertura y otros 4 de lujos y jugadas. 

Cómo ver el programa de Lavecchia directo y on line

El programa de Lavecchia será emitido el próximo 24 de diciembre a partir de las 19.00 horas y podrá verse a través de la señal de TyC Sports en los distintos servidores (101 en Flow, 82,4 en Flow sin deco, 108 y 1018 en Telecentro, y 612 y 1612 en Direc TV). Por otro lado, vía online también podrá verse. Para eso, tendrán que tener contratadas las plataformas de Flow o DGO. 

Las secciones del programa de Lavecchia 2025

  • Clip apertura – 1.50 minutos
  • Burradas – 6.30 minutos
  • Errados – 8.30 minutos
  • Burradas de arqueros – 9.30 minutos
  • Atajadas – 7.50 minutos
  • Goles del ascenso – 6.00 minutos
  • Goles del fútbol argentino – 6.40 minutos
  • 4 clips – 6 minutos
  • Curiosidades – 11.50 minutos
  • Patadas – 8.50 minutos
  • Goles de Europa – 10.50 minutos
  • Goles resto del mundo – 6.20 minutos
  • Goles argentinos por el mundo – 7.50 minutos
  • Mundial de clubes – 8.30 minutos
Premios Olimpia 2025: homenaje a Maradona, Di María galardonado y Canapino de Oro

ver también

Premios Olimpia 2025: homenaje a Maradona, Di María galardonado y Canapino de Oro

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    ggrova
    german garcía grova

    Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

    jpasman
    toti pasman

    "La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

    Lee también
    Williams Alarcón no tiene minutos en Boca y llegó una oferta por su pase desde México: la postura del club
    Boca Juniors

    Williams Alarcón no tiene minutos en Boca y llegó una oferta por su pase desde México: la postura del club

    Facundo Mura le dijo que no a River y jugará en Inter Miami
    River Plate

    Facundo Mura le dijo que no a River y jugará en Inter Miami

    Tras confirmarse su fractura de peroné, se reveló que cada gol de Alexander Isak le costó 48,3 millones al Liverpool
    Noticias de la Premier League

    Tras confirmarse su fractura de peroné, se reveló que cada gol de Alexander Isak le costó 48,3 millones al Liverpool

    Confirmado: Echeverri jugará en Girona
    River Plate

    Confirmado: Echeverri jugará en Girona

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo