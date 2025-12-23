A que hora es el programa de Lavecchia: cómo ver el especial de fin de año de TyC Sports en directo y online

Como en todas las noches buenas desde hace más de 30 años, TyC Sports realizará el programa conducido por Fernando Lavecchia, en el que hará un repaso sobre todo lo acontecido futbolísticamente en la temporada 2025, tanto en Argentina como en el resto del mundo.

Este especial de fin de año del canal argentino se emitirá por primera vez el miércoles 24 de diciembre a partir de las 19.00 horas, y en los siguientes días se seguirá emitiéndose, así como también las ediciones anteriores que repasan los últimos años futbolísticos.

Tal como lo publicó el mismo Fernando Lavecchia en su cuenta de X (ex Twitter), el programa tendrá una duración de una hora y 48 minutos, que estará distribuído en 12 segmentos diferentes, más el clip de apertura y otros 4 de lujos y jugadas.

Cómo ver el programa de Lavecchia directo y on line

El programa de Lavecchia será emitido el próximo 24 de diciembre a partir de las 19.00 horas y podrá verse a través de la señal de TyC Sports en los distintos servidores (101 en Flow, 82,4 en Flow sin deco, 108 y 1018 en Telecentro, y 612 y 1612 en Direc TV). Por otro lado, vía online también podrá verse. Para eso, tendrán que tener contratadas las plataformas de Flow o DGO.

Las secciones del programa de Lavecchia 2025

Clip apertura – 1.50 minutos

Burradas – 6.30 minutos

Errados – 8.30 minutos

Burradas de arqueros – 9.30 minutos

Atajadas – 7.50 minutos

Goles del ascenso – 6.00 minutos

Goles del fútbol argentino – 6.40 minutos

4 clips – 6 minutos

Curiosidades – 11.50 minutos

Patadas – 8.50 minutos

Goles de Europa – 10.50 minutos

Goles resto del mundo – 6.20 minutos

Goles argentinos por el mundo – 7.50 minutos

Mundial de clubes – 8.30 minutos