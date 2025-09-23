Cómo seguir a Bolavip en Google Discover: noticias, información y entrevistas al instante

En los últimos meses, Google Discover ha dado pasos importantes para que los usuarios tengan más control sobre lo que ven en su feed de noticias y contenidos digitales. Con una actualización reciente (septiembre de 2025), Google ha introducido funciones que permiten seguir directamente medios, creadores y editores, además de incorporar publicaciones de diferentes redes sociales.

Estas novedades implican que ya no es solo el algoritmo el que decide todo: vos podés decirle cuáles fuentes querés priorizar, qué medios te interesan más, y de ese modo Google Discover te mostrará más contenido relevante para vos. En este contexto, los lectores de Bolavip pueden tener sus notas, partidos, análisis, entrevistas y noticias deportivas con mayor frecuencia apareciendo en su feed.

¿Por qué seguir a Bolavip en Discover?

Para asegurarte de ver primero las noticias deportivas más recientes: resultados, traspasos, análisis.

Porque Bolavip produce contenido específico para Sudamérica, con énfasis en fútbol, competencia regional, etc., que puede ser más relevante si vivís en Argentina u otra parte de la región.

Porque al seguir una fuente, le das a Google una señal explícita de que querés ver más de ese contenido, lo que mejora la personalización de tu feed.

Paso a paso: cómo seguir a Bolavip en Google Discover

Actualizá la app de Google

Asegurate de tener la versión más reciente de la aplicación de Google en tu teléfono, ya que la función de “Seguir” para sitios web/editors está siendo desplegada gradualmente. Iniciá sesión con tu cuenta de Google

Para que Discover pueda guardar tus preferencias, seguí usando tu cuenta de Google habitual. Si estás con varias cuentas, asegurate de estar con la que usás más para noticias. Entrá al feed de Google Discover En Android: abrí la app de Google, o deslizá hacia la derecha desde la pantalla de inicio si tu launcher lo permite.

En iOS: abrí la app de Google y buscá la pestaña de Discover. Buscá contenido de Bolavip

Mientras deslizás por tu feed, cuando veas un artículo, análisis o publicación de Bolavip, fijate si aparece el botón “Seguir” en la tarjeta de ese contenido. También podés buscar directamente “Bolavip” en Discover si no lo viste aún. Pulsá “Seguir”

Al tocar ese botón, indicás a Google que querés que los contenidos de Bolavip tengan prioridad en tu Discover. A partir de ahí, vas a empezar a ver más notas de Bolavip (cuando sea relevante para tus intereses).

Personalizá aún más tu feed Interactuá con los artículos de Bolavip: leelos, compartí los que te gusten, guardalos.

Si en alguna tarjeta aparece contenido similar que no te interesa, usá la opción “No me interesa este tema” o “Ocultar contenido de esta fuente” para que Discover vaya ajustando lo que te muestra.

Revisá los ajustes de Discover / Intereses en la app de Google: ahi podés ver las fuentes que seguís, temas que preferís, etc.

Seguir a Bolavip en Google Discover es una forma práctica de asegurarte de que cada vez que haya algo importante en el deporte (fútbol local, selecciones, ligas internacionales, etc.), vos seas de los primeros en enterarte, directamente desde tu feed sin tener que buscarlo.

También, de manera más directa, podés entrar al perfil de Bolavip en Google y darle al botón “Seguir.

