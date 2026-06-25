Gambetita se encuentra en Estados Unidos cubriendo la Copa del Mundo para ESPN y analizó el presente de los de Scaloni.

La Selección Argentina comenzó el Mundial 2026 con el pie derecho. Los de Lionel Scaloni fueron de las pocas selecciones que se clasificaron a 16avos al finalizar la segunda jornada. La Albiceleste, con un Lionel Messi brillante, goleó a Argelia por 3 a 0 y le ganó 2 a 0 a Austria, con esos seis puntos se aseguró pasar de ronda como primero de su zona.

Diego Fernando Latorre es uno de los analistas de ESPN en este Mundial. Además, es comentarista en las transmisiones que lo tienen a Mariano Closs como relator. En dicha señal, Gambetita analizó el presente de la Selección Argentina y fue crítico del juego demostrado hasta el momento: “En líneas generales, sacando a Messi, no lo vi tan bien al equipo en los primeros 2 partidos”.

Además, agregó: “Jugó por supuesto con inteligencia, manejando los momentos, ganando en las áreas. Pero después cediendo mucho terreno, con algunos déficits en la recuperación de la pelota y con algunos roles que todavía no están muy claros en la mitad de la cancha, especialmente los de Mac Allister y Enzo. Y a veces el de De Paul como el otro día muy recostado por la derecha”.

Diego Latorre en el Mundial 2026. (Foto: @dflatorre).

¿Qué se le viene a la Selección Argentina?

Los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán el próximo sábado a partir de las 23 horas a Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial. El duelo ante los asiáticos será en Dallas. Seguramente Lionel Scaloni rotará y ponga un mix de titulares y suplentes.

Como la Albiceleste ya se aseguró clasificar como primera en su zona, el duelo de 16avos de final será el viernes 3 de julio en Miami con rival a confirmar, aunque por ahora sería Uruguay, aunque la probabilidad más fuerte es la de Cabo Verde. Lo que es un hecho es que será quien salga segundo del Grupo H, que también lo tiene a España y Arabia Saudita.

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