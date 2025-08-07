Es tendencia:
logotipo del encabezado
Interés general

El sentido mensaje de Excursionistas tras conocerse la identidad del cadáver hallado en la casa lindera donde vivió Gustavo Cerati

El joven había desaparecido cuando tenía 16 años en 1984 y jugaba en el club del Bajo Belgrano.

Por Lautaro Toschi

Diego Fernández Lima jugaba en Excursio en 1984
© Prensa ExcursionistasDiego Fernández Lima jugaba en Excursio en 1984

En mayo de este año, mientras se realizaban obras, un grupo de albañiles hallaron restos humanos en una residencia ubicada en Congreso al 3700 del barrio porteño de Coghlan. La noticia llegó rápidamente a los medios, sobre todo porque en un principio se informó que en esa casa había vivido Gustavo Certati, aunque luego se afirmó que en realidad pertenecía a la propiedad lindera. Inclusive en cuanto se hicieron los primeros estudios, se detectó que la data de muerte no coincidía con la época en la que el ex líder de Soda Stereo había vivido allí.

El pasado miércoles se informó que, tras varios meses de estudios, se comprobó que el cadáver hallado en la vivienda de Congreso al 3700 correspondía a Diego Fernández Lima, quien a sus 16 años -en 1984- había salido de su casa con una mandarina para ir a visitar a un amigo y nunca más había regresado a su casa. Tras conocerse la identidad del cuerpo, Excursionistas se manifestó en las redes sociales con un emotivo mensaje, ya que Diego era futbolista de la institución al momento de su desaparición.

El mensaje de Excursionistas

A través de sus redes sociales oficiales, Excursionistas manifestó su dolor: “El Club Atlético Excursionistas expresa su estupor y tristeza por las noticias acerca de Diego Fernández Lima, quien fuera futbolista de nuestra institución al momento de su desaparición. Enviamos nuestras condolencias y un fuerte abrazo a toda su familia y deseamos que su alma finalmente pueda descansar en paz”.

Daniel Viviani, histórico dirigente de Excursionistas escribió sobre Diego en 1985. (Foto: Prensa Excursionistas).

Daniel Viviani, histórico dirigente de Excursionistas escribió sobre Diego en 1985. (Foto: Prensa Excursionistas).

Diego Fernández Lima. (Foto: Prensa Excursionistas).

Diego Fernández Lima. (Foto: Prensa Excursionistas).

El crudo relato del hermano de Diego

En diálogo con América, Javier Fernández, hermano de la víctima, afirmó: “En ningún momento se me cruzó que podía ser el cuerpo de Diego. Desde ese día duermo poco, lloro mucho, me río. Mi viejo hizo todo con mi vieja, mi hermana, mi primo, familias y amigos del barrio. Nos conocen todos. Estamos acá todavía”.

Publicidad
Surgió en Boca, jugó 175 partidos en Racing y ahora llega a la Primera B Metropolitana

ver también

Surgió en Boca, jugó 175 partidos en Racing y ahora llega a la Primera B Metropolitana

Además, agregó: “Como la época era recién saliendo de la dictadura, pensé que lo chuparon. Que estaba en la agenda o era amigo de alguien y lo secuestraron. Estamos mal, no entendemos nada. Necesitamos justicia. Saber por qué. Necesito justicia por mi papá que se murió buscándolo. Por mi mamá, mi hermana. Tenía 16 años Diego, ¿qué hizo? No me entra en la cabeza”.

Cometió un error que cambió su carrera y le costó 10 años superarlo: “El Mundo Boca me terminó llevando puesto”

ver también

Cometió un error que cambió su carrera y le costó 10 años superarlo: “El Mundo Boca me terminó llevando puesto”

Fue viral: un jugador de Excursionistas festejó el penal atajado por Armani

ver también

Fue viral: un jugador de Excursionistas festejó el penal atajado por Armani

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

mgrosman
chicho grosman

Pase lo que pase contra Racing, Miguel Ángel Russo dejaría de ser el técnico de Boca

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

Lee también
Dibu Martínez, nominado al Lev Yashin
Fútbol Internacional

Dibu Martínez, nominado al Lev Yashin

Marcos Díaz atraviesa un calvario en Colón y apuntó contra el entrenador: “Capricho”
Fútbol Argentino

Marcos Díaz atraviesa un calvario en Colón y apuntó contra el entrenador: “Capricho”

Competencia para Messi: la MLS confirma el arribo de una superestrella
Lionel Messi

Competencia para Messi: la MLS confirma el arribo de una superestrella

La reacción de Lionel Messi al penal de Luis Suárez
Lionel Messi

La reacción de Lionel Messi al penal de Luis Suárez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo