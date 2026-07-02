El mejor camino que le puede tocar a la Selección Argentina en el Mundial 2026: “Inglaterra es el más accesible”

Diagramamos el camino más amigable que se le puede presentar al combinado de Lionel Scaloni en lo que resta de la Copa del Mundo.

Los 16avos de final del Mundial 2026 siguen adelante y ya falta cada vez menos para que quede completamente definido el cuadro de los octavos de final. Sin embargo, todavía resta la presentación de la Selección Argentina que, el próximo viernes, se encontrará frente a frente con el modesto pero sorprendente conjunto de Cabo Verde.

En el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, en Estados Unidos, La Albiceleste, que se impuso en sus tres partidos de la fase de grupos, lidiará con el combinado africano que está disputando su primera Copa del Mundo y que dejó a propios y extraños con la boca abierta al robarle empates a dos pesos pesados como España y Uruguay.

En ese contexto, jugamos un poco y elaboramos el camino más amigable para la Selección Argentina en lo que resta del Mundial, contemplando el cuadro que le quedó por delante. Y lo cierto es que hay potenciales contendientes que, si bien representan un riesgo, distan bastante de aquellos que significarían una amenaza preocupante.

Por empezar, hay que decir que, en el cruce entre Egipto y Australia, el más sencillo me parece el combinado africano. Y, paralelamente, entre Colombia, Ghana, Suiza y Argelia, yo me quedaría con este último. Sí, justamente el equipo con el que Argentina debutó en esta Copa del Mundo y al que derrotó por 3-0 con un hat-trick de Lionel Messi.

Después, hay que irse para la parte superior de la llave. Esa donde ya aparecen como clasificados Brasil, Noruega, México e Inglaterra. Estos ya dejaron en el camino a Japón, Costa de Marfil, Ecuador y República Democrática del Congo, respectivamente. Como consecuencia de ello, todos están confirmados en octavos de final.

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Y, acá, Inglaterra para mí es el más accesible. ¿Por qué lo digo? Tiene un gran problema y es que tiene un “Plan A” y solo eso. No tiene “Plan B”. Y esto pasa porque Thomas Tuchel, su DT, decidió no convocar a Phil Foden, no convocar a Cole Palmer y no convocar a futbolistas creativos que rindan muy bien por carriles centrales.

Tuchel se decidió por todos jugadores de banda, corredores, extremos, futbolistas muy buenos en el uno contra uno, pero poco pensantes. Noni Madueke es mucho menos inteligente que Foden. Además, Inglaterra tiene un gran problema: es muy dependiente de Harry Kane. Por eso, de estas cuatro selecciones, es la más accesible.

El cuadro del Mundial 2026