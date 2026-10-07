Ganadores y perdedores en la Selección Argentina tras la fecha FIFA XL y la despedida de Messi

Los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín le dejaron mucho material a Lionel Scaloni para analizar el panorama de cara al futuro.

La Selección Argentina terminó su fecha FIFA XL y hoy tenemos que hablar de los ganadores y de los perdedores pensando en un futuro ya sin Lionel Messi. Un futuro que tiene como horizonte más cercano lo que serán las presentaciones de noviembre, seguramente con varios cambios por parte de Lionel Scaloni en la formación inicial. Sí, hay varias piezas que ganaron bastante consideración, pero también hay algunas que están en bajo nivel y se nota.

En cuanto a los perdedores, el primer nombre es el más importante de todos: Julián Álvarez. Lamentablemente, está falto de confianza y, más allá del gol que hizo contra un rival menor, es una pena verlo así. No está con el colmillo en ofensiva. Le cuesta rematar: cuando está en posición de tiro, da un pase atrás y no se termina de animar. Y esto es debido a los pocos minutos que está sumando en Atlético de Madrid y con la infelicidad por quedarse.

Además, Julián no termina de cuajar en esa dupla con Lautaro Martínez. Aunque sumaron bastantes minutos, la realidad es que ese entendimiento no termina de aceitarse. Es como que los movimientos que obligan a Álvarez a instalarse sobre la izquierda y que lo alejan del área terminan beneficiando más al delantero de Inter que al surgido de las divisiones inferiores de River.

Otros futbolistas que no rindieron del todo bien son Gianluca Prestianni, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. El primero solamente dejó buenas sensaciones frente a Burkina Faso, el segundo recién apareció en el tercer compromiso de La Albiceleste y el tercero no ingresó de la mejor manera. Por eso, lamentablemente, también integran este lote adverso.

Entre los ganadores podemos hablar del propio Lautaro Martínez, que sigue sumando goles. Se convirtió en el tercer máximo artillero de la historia de la Selección Argentina. Y, por otro lado, es un futbolista que, como pocos en este combinado nacional, está acostumbrado a abrir marcadores. Y así lo hizo en esta triple jornada, en donde mostró un gran nivel.

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Otro que aprovechó su chance fue el pibe Flores, que pudo debutar y hasta sumar minutos con Messi antes de su despedida. Llamó la atención de propios y extraños con su gambeta y su generación de jugadas ofensivas, como por ejemplo para el gol del Flaco López.

Naturalmente, también hay que hablar de Nico Paz, que la rompió. Tres goles en tres partidos y uno más lindo que el otro. De hecho, en el último hay un gesto que es no devolverle la pared a Messi y apostar por pegarle al arco. Esa rebeldía, esas ganas de brillar que van a servir. Habla de un desparpajo que le va a venir bien a la Selección Argentina.

Otros nombres que me gustaron fueron los de Franco Mastantuono, Agustín Giay y Román Vega. El primero ingresó siempre bien y los otros dos rindieron de gran forma en puestos donde Argentina necesita material. Después, podemos hablar de niveles satisfactorios en Exequiel Palacios, Enzo Fernández y Dibu Martínez.