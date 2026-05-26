Juanfer Quintero no merecía este destrato por parte de River

La situación no se manejó de la mejor manera por parte de Coudet y Di Carlo. Ahora, el colombiano quiere irse y la verdad es que es comprensible.

Que juega, que no juega. Que entra, que no entra. Finalmente, Juan Fernando Quintero pisó el verde césped del estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba cuando ya era tarde. Cuando River ya estaba completamente desesperado y envuelto en una fuerte impotencia frente a Belgrano, por la final del Torneo Apertura.

El colombiano, que si bien futbolísticamente ya no es aquel fenómeno que marcó el gol más importante de toda la historia del club, contra Boca y en la final de la Copa Libertadores de América de Madrid, venía siendo uno de los jugadores más lúcidos de todo el plantel junto a Marcos Acuña y al arquero Santiago Beltrán. Sí, nadie más.

Recientemente, Quintero fue clave para que River siga con vida frente a San Lorenzo de Almagro y también para que el Millonario rescate un punto contra Red Bull Bragantino, quedando a un paso de los octavos de final de la Copa Sudamericana. De forma intermitente, pero continuó mostrando que es un jugador totalmente distinto.

Para colmo, actualmente, River no tiene en el plantel la jerarquía necesaria para pelear por cosas grandes. Quintero es uno de los pocos jugadores con talento y no hay ninguna explicación para que haya entrado en la agonía del cotejo contra el Pirata, el domingo pasado. Y no, no tenía ninguna lesión, algo que quisieron instalar equivocadamente para amortiguar la situación.

Juan Fernando Quintero, a un paso de rise de River. (Foto: Getty)

En la previa de dicha final frente a Belgrano, Eduardo Coudet le comunicó a Quintero que iba a ser titular. Luego, la inclusión de Aníbal Moreno, infiltrado para poder estar, hizo barajar y dar de nuevo en torno a la idea del Chacho del once inicial. Pero nada justifica que Juanfer haya tenido que ver casi todo el partido desde el banco de los suplentes.

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Este escenario generó un fuerte malestar en Quintero, que, mientras tanto, se prepara para representar a la Selección Colombia en el Mundial. A tal punto que el exjugador de Racing y América de Cali, entre otros equipos, puso el grito en el cielo y ahora tiene la intención de marcharse de River en el próximo mercado de pases.

Y la verdad es que es completamente entendible. Que Quintero quiera irse del Millonario después de esta seguidilla de malos tragos, soportando sin chistar ser suplente sostenidamente, tirando para adelante y siendo un líder positivo puertas adentro, es realmente lógico. Pero esta fue la gota que rebalsó el vaso y parece no haber vuelta atrás.

Nadie merece un destrato de este calibre y mucho menos un futbolista que le ha dado tanto a River. Un futbolista que, más allá de buenos o malos rendimientos y de algunos problemas físicos, se ha entregado por completo y se ha puesto a disposición repetidamente, independientemente de los minutos que tuvo en el primer equipo.

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River se equivocó. No sus hinchas, sino los encargados de tomar las decisiones principales. Se equivocó Coudet y también lo hizo la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo. Quintero merecía jugar más. O, en el peor de los casos, que le vayan de frente y le digan que no iba a ser tenido en cuenta para esta final. Pero prometerle algo y después recular sin escalas no era lo adecuado.

Los números de Juanfer Quintero en River

Juan Fernando Quintero acumula 24 anotaciones y 24 asistencias al cabo de 137 partidos de carácter oficial defendiendo la camiseta de River.

Todos los títulos de Quintero en River

Supercopa Argentina 2017

Copa Libertadores 2018

Copa Argentina 2019

Recopa Sudamericana 2019