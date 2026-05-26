Lionel Scaloni reveló por qué Agustín Giay y Nicolás Capaldo pueden ir al Mundial con Argentina

Restan pocos días para que la Selección Argentina tenga su ansiado estreno en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero aún no está confirmada la lista de convocados porque Lionel Scaloni sigue observando a diferentes futbolistas. Entre ellos, aparecen dos sorpresas que nadie tenía entre sus planes: Nicolás Capaldo y Agustín Giay.
Previo a la cita mundialista, habrá una serie de amistosos ante Honduras e Islandia. De cara a ellos, el entrenador nacido en Pujato llevará más futbolistas de lo que permite el reglamento de FIFA para tener sparrings y porque si ocurre alguna lesión que margine a un futbolista de la competencia, al menos hasta antes del debut contra Argelia, tendrán la chance de modificar la lista.
En este caso, el campeón del mundo en Qatar 2022 destacó que tanto Giay como Capaldo “nos pueden aportar también y son chicos que pensamos que pueden estar incluso en la lista de 26… ¿por qué no?”. A lo que agregó los motivos que lo llevó a posicionarlos en ese lugar de privilegio: “Sin duda, más allá de que sean chicos jóvenes, pensando en el futuro”.
“Nosotros todo lo que hacemos es pensando en que pueden aportarnos si pasara algo después de que esté cerrada la primera lista y hasta el primer partido, que tenemos tiempo de poder cambiar”, completó respecto a los jugadores que actualmente se encuentran en Palmeiras y Hamburgo, respectivamente.
¿QUÉ SORPRESAS PUEDE HABER EN LA LISTA DE ARGENTINA EN EL #MundialEnDSPORTS? 🤔— DSPORTS (@DSports) May 26, 2026
🇦🇷 Lionel Scaloni, en EXCLUSIVA EN #DSPORTS, detalló cómo trabaja en los nombres que integrarán la nómina para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
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Los próximos amistosos de la Selección Argentina
A modo de preparación para el Mundial, la Selección Argentina jugará dos partidos amistosos. El primero de ellos será frente a Honduras el sábado 6 de junio en el estadio Kyle Field de Texas y luego a Islandia el martes 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.
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A horas de la lista definitiva del Mundial: ¿Cómo llegan los jugadores de la Selección Argentina?
La prelista de la Selección Argentina
Arqueros
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
- Juan Musso – Atlético de Madrid
- Walter Benítez – Crystal Palace FC
- Facundo Cambeses – Racing Club
- Santiago Beltrán – River Plate
Defensores
- Agustín Giay – Palmeiras
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid
- Nicolás Capaldo – Hamburgo SV
- Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise
- Lucas Martínez Quarta – River Plate
- Marcos Senesi – Bournemouth
- Lisandro Martínez – Manchester United
- Nicolás Otamendi – SL Benfica
- Germán Pezzella – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Cristian Romero – Tottenham Hotspur
- Lautaro Di Lollo – Boca Juniors
- Zaid Romero – Getafe CF
- Facundo Medina – Olympique de Marsella
- Marcos Acuña – River Plate
- Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
- Gabriel Rojas – Racing Club
Volantes
- Máximo Perrone – Calcio Como 1907
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Guido Rodríguez – Valencia CF
- Aníbal Moreno – River Plate
- Milton Delgado – Boca Juniors
- Alan Varela – FC Porto
- Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul – Inter de Miami
- Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández – Chelsea
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Giovani Lo Celso – Real Betis Balompié
- Nicolás Domínguez – Nottingham Forest
- Emiliano Buendía – Aston Villa
- Valentín Barco – Racing Club de Estrasburgo
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Delanteros
- Lionel Messi – Inter de Miami
- Nicolás Paz – Calcio Como 1907
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Tomás Aranda – Boca Juniors
- Nicolás González – Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho – Chelsea
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
- Matías Soulé – AS Roma
- Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club
- Gianluca Prestianni – SL Benfica
- Santiago Castro – Bologna FC
- Lautaro Martínez – Internazionale de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino – Parma Calcio