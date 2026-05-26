Lionel Scaloni reveló por qué Agustín Giay y Nicolás Capaldo pueden ir al Mundial con Argentina

El entrenador albiceleste aún no confirmó la lista de futbolistas que disputarán el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Restan pocos días para que la Selección Argentina tenga su ansiado estreno en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero aún no está confirmada la lista de convocados porque Lionel Scaloni sigue observando a diferentes futbolistas. Entre ellos, aparecen dos sorpresas que nadie tenía entre sus planes: Nicolás Capaldo y Agustín Giay.

Previo a la cita mundialista, habrá una serie de amistosos ante Honduras e Islandia. De cara a ellos, el entrenador nacido en Pujato llevará más futbolistas de lo que permite el reglamento de FIFA para tener sparrings y porque si ocurre alguna lesión que margine a un futbolista de la competencia, al menos hasta antes del debut contra Argelia, tendrán la chance de modificar la lista.

En este caso, el campeón del mundo en Qatar 2022 destacó que tanto Giay como Capaldo “nos pueden aportar también y son chicos que pensamos que pueden estar incluso en la lista de 26… ¿por qué no?”. A lo que agregó los motivos que lo llevó a posicionarlos en ese lugar de privilegio: “Sin duda, más allá de que sean chicos jóvenes, pensando en el futuro”.

“Nosotros todo lo que hacemos es pensando en que pueden aportarnos si pasara algo después de que esté cerrada la primera lista y hasta el primer partido, que tenemos tiempo de poder cambiar”, completó respecto a los jugadores que actualmente se encuentran en Palmeiras y Hamburgo, respectivamente.

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Los próximos amistosos de la Selección Argentina

A modo de preparación para el Mundial, la Selección Argentina jugará dos partidos amistosos. El primero de ellos será frente a Honduras el sábado 6 de junio en el estadio Kyle Field de Texas y luego a Islandia el martes 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

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La prelista de la Selección Argentina

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa

– Aston Villa Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Juan Musso – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Walter Benítez – Crystal Palace FC

– Crystal Palace FC Facundo Cambeses – Racing Club

– Racing Club Santiago Beltrán – River Plate

Defensores

Agustín Giay – Palmeiras

– Palmeiras Gonzalo Montiel – River Plate

– River Plate Nahuel Molina – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Nicolás Capaldo – Hamburgo SV

– Hamburgo SV Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise

– Union Saint Gilloise Lucas Martínez Quarta – River Plate

– River Plate Marcos Senesi – Bournemouth

– Bournemouth Lisandro Martínez – Manchester United

– Manchester United Nicolás Otamendi – SL Benfica

– SL Benfica Germán Pezzella – River Plate

– River Plate Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Cristian Romero – Tottenham Hotspur

– Tottenham Hotspur Lautaro Di Lollo – Boca Juniors

– Boca Juniors Zaid Romero – Getafe CF

– Getafe CF Facundo Medina – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Marcos Acuña – River Plate

– River Plate Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

– Olympique de Lyon Gabriel Rojas – Racing Club

Volantes

Máximo Perrone – Calcio Como 1907

– Calcio Como 1907 Leandro Paredes – Boca Juniors

– Boca Juniors Guido Rodríguez – Valencia CF

– Valencia CF Aníbal Moreno – River Plate

– River Plate Milton Delgado – Boca Juniors

– Boca Juniors Alan Varela – FC Porto

– FC Porto Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen

– Bayer Leverkusen Rodrigo De Paul – Inter de Miami

– Inter de Miami Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

– Bayer Leverkusen Enzo Fernández – Chelsea

– Chelsea Alexis Mac Allister – Liverpool

– Liverpool Giovani Lo Celso – Real Betis Balompié

– Real Betis Balompié Nicolás Domínguez – Nottingham Forest

– Nottingham Forest Emiliano Buendía – Aston Villa

– Aston Villa Valentín Barco – Racing Club de Estrasburgo

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Delanteros

Lionel Messi – Inter de Miami

– Inter de Miami Nicolás Paz – Calcio Como 1907

– Calcio Como 1907 Franco Mastantuono – Real Madrid

– Real Madrid Thiago Almada – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Tomás Aranda – Boca Juniors

– Boca Juniors Nicolás González – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Alejandro Garnacho – Chelsea

– Chelsea Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Matías Soulé – AS Roma

– AS Roma Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club

– Girona Fútbol Club Gianluca Prestianni – SL Benfica

– SL Benfica Santiago Castro – Bologna FC

– Bologna FC Lautaro Martínez – Internazionale de Milán

– Internazionale de Milán José Manuel López – Palmeiras

– Palmeiras Julián Álvarez – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Mateo Pellegrino – Parma Calcio

DATOS CLAVES