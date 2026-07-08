El Milagro de Atlanta: Messi, Argentina, Scaloni y el arte de hacer posible lo imposible

Los pies de Messi, la cabeza de Scaloni y el corazón de esta Selección Argentina hicieron posible una remontada que era probable en un 0.16%.

Ayer, cuando llegué a mi casa, me puse a ver el partido de cero, sin la adrenalina ni los nervios que jamás pensé que iba a tener por un Argentina – Egipto de octavos de final de un Mundial que creía que no me iba a interpelar como lo está haciendo.

Incluso sabiendo el resultado final, no creía probable lo que terminó pasando. Argentina jugaba realmente mal en el estadio de Atlanta, sin ideas ni conceptos claros, más allá de alguna individualidad aislada. La dominación de Egipto era total, porque si bien la Selección tenía la pelota, no podía traducir eso a lo más importante que tiene el fútbol: el resultado.

Messi, salvador en este Mundial, tenía uno de sus peores partidos en los últimos tiempos en la Selección. Penal errado, errático en la toma de decisiones y visiblemente más lento que en los cuatro duelos pasados en los últimos 21 días.

El propio Messi dijo lo que todo el país pensó cuando Egipto metió el segundo gol: “La vi fea de verdad“. Incluso, dos minutos después de aquel gol de Mostafa Ziko, no lo pensé, sino que en plena sala de redacción le dije por lo bajo a Gabi Casazza, el otro editor de esta web, que estábamos afuera.

Por mi cabeza pasaron 700 escenarios. Desde lo periodístico, pensando en lo que quedaba por cubrir de este Mundial ya sin Argentina, hasta la parte de hincha que no estaba encontrando, donde volví a esa Selección que vivió las eliminaciones previas al ciclo de Scaloni, que un poco malacostumbró al triunfo y a la épica a todo un país.

La emoción de Messi lo dice todo (Getty)

Publicidad

Era imposible que en Atlanta se diera la épica. Es que ya no era siquiera una épica, era un milagro. Faltaban 11 minutos para tener el tiempo cumplido y Argentina perdía por 2 a 0 sin ideas claras. Estadísticamente era imposible. Por suerte, el fútbol no es solo estadísticas.

De hecho, salió un análisis publicado por @deedydas en X que refleja el milagro que consiguió Argentina ante Egipto: de las 10.138 veces que un equipo estuvo ganando 2-0 al minuto 79, solo 16 veces (0.16%) el otro equipo logró hacer una remontada al final de los 90 minutos. Con un factor extra: es la primera vez en la historia que pasa en un Mundial. Contra todo pronóstico, el Milagro de Atlanta se hizo presente.

¿Cómo? A Scaloni se le ocurrió mover el banco, con algunos cambios que tenían sentido, mientras que otros, tal como explicó él, tienen razón en lo emocional. Lautaro Martínez, Nico González y Montiel por un muy mal De Paul, un buen Tagliafico y un errático Molina.

Publicidad

La presencia de Nico G lo tiró a Messi más a la derecha, donde llegó el centro que tiró el capitán para el 1-2 que completó Cuti Romero. Montiel, luego, asistió a Messi para el 2-2 parcial y el Toro hizo lo propio con Enzo Fernández en el 3 a 2 agónico, milagroso y final.

El gol de Enzo que sentenció el 3 a 2 (Getty)

Desde que Scaloni metió esas variantes, desde que Messi volvió con la cabeza renovada de la última pausa de rehidratación y desde que Argentina se acomodó física y mentalmente en los últimos minutos, se generó el caldo de cultivo para que se diera el Milagro de Atlanta.

Publicidad

Egipto afuera y Argentina a cuartos, en un partido en el que quisieron instalar polémicas que no existieron, que tuvo una épica poco probable de igualar y una conclusión a la que se llega una vez que el partido se puede ver cuando bajan los humos: Lo sucedido en Atlanta fue nada más y nada menos que el arte de hacer posible lo imposible. En los pies de Messi, en la cabeza de Scaloni y en el corazón de esta Selección Argentina.