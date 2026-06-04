Uno por uno, todos los jugadores que cumplieron un ciclo en River y tienen que irse

Tras las fuertes palabras de Stefano Di Carlo, un importante número de futbolistas del Millonario quedó al borde del abismo.

Después de las fuertes palabras de Stefano Di Carlo, presidente de River, hay que empezar a hablar de todos esos jugadores que, sin ningún tipo de dudas, cumplieron su ciclo en el conjunto Millonario.

Primero, Kevin Castaño: 15 palos, una locura total lo que se pagó por el volante colombiano. Está bien que River se desprenda de él.

Fabricio Bustos. Fueron casi 5 millones por quien hoy es el suplente de Gonzalo Montiel. River tiene que hacer todo lo posible por transferirlo.

Después, el pibe Lautaro Rivero. Apuntaba bien arriba, con La Scaloneta, pero se cayó, se mandó algunas macanas. Por eso, está bien que busque aire en otro club.

¿Y Maxi Meza? Vivió lesionado. Y, por supuesto, cuando vos no tenés continuidad y no sos regular, no rendís. Es otro de los jugadores que, me parece, tienen su ciclo terminado en River.

También hay que hablar de Paulo Díaz. Con Martín Demichelis, el chileno era el mejor defensor de América, tal vez. Después bajó su nivel y hoy es suplente. Tiene un contrato impagable y está bien que se vaya a la U. de Chile con Fernando Gago.

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Paulo Díaz se marchará del Millonario tras siete años. (Foto: Getty)

Después, hay jugadores con los que yo no sería tan tajante. Por ejemplo, a Germán Pezzella trataría de recuperarlo. Sé que River pagó mucha plata y tiene un contrato altísimo, pero es un campeón del mundo y se puede recuperar.

Está el caso de Maxi Salas. Si pagaste 10 palos, no lo podés regalar, no lo podés reventar en el mercado. Yo le daría una fichita más. A ver, si vienen jugadores importantes como Nico Otamendi, como Gio Simeone y los demás que se hablan, River entra en un círculo virtuoso, ganador, y yo creo que hay nombres propios que se pueden acomodar bien.

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Este es polémico, pero yo a Galarza Fonda, si hace un buen Mundial con Paraguay, le doy una oportunidad más con el Chacho Coudet. A ver qué pasa, a ver si logra funcionamiento, a ver si se puede enderezar.

A Facundo Colidio también lo bancaría un poquito más. Sé que tiene la resistencia de la gente, pero demostró, en los últimos partidos con Coudet, que puede estar a la altura de River.

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Entonces, yo creo que el Millonario tiene que depurar el plantel. Posiblemente se vaya Ezequiel Centurión y queden Santiago Beltrán y Franco Armani en el arco. Pero tampoco creo que haya que echar a 20 jugadores porque después, con tantas competencias, necesitás un plantel largo.

Ah, la última: para mí, Juanfer Quintero debería continuar en River. La magia que tiene no se consigue en cualquier kiosco. Tiene que seguir siendo el 10. Es el ídolo. Tiene que estar bien físicamente y entender que Chacho lo va a usar de a ratos, pero que, en esos momentos, tiene que ser el crack.