A qué hora es y qué canal pasa la final del Buenos Aires P1 de Premier Pádel

En el Estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca, a lo largo de la jornada de este domingo, se llevarán a cabo las finales del P1 de Buenos Aires tanto en la rama masculina como en la femenina. En ambas ocasiones, los partidos contarán con la presencia de las parejas 1 y 2 del ranking de Premier Pádel.

La dupla número 1 del femenino, compuesta por la argentina Delfina Brea y la española Gemma Triay abrirá la jornada al enfrentarse a la dupla 2, compuesta por Paula Josemaría y Beatríz González. Aquí el dúo hispanoargentino buscará cortar una racha de cuatro derrotas seguidas en finales.

En segunda instancia, los ‘Golden Boys’ Arturo Coello y Agustín Tapia, buscarán repetir el título de la temporada pasada en Argentina ante la pareja número 2 del mundo, compuesta por el argentino Federico Chingotto y el español Alejandro Galán, que van por su segundo campeonato consecutivo en la temporada.

Qué canal pasa las finales del P1 de Buenos Aires de Premier Pádel

Tanto la final femenina como la masculina podrán verse en vivo a través de la plataforma de Disney+, así como también por la señal de ESPN 4. El primero de los partidos, que será Brea y Triay ante Josemaría y González, comenzará a las 14.00 horas de Argentina, mientras que Tapia y Coello contra Chingotto y Galán se enfrentarán no antes de las 17.00 horas.

El P1 de Buenos Aires rompió un nuevo récord

Luego de marcar el récord de espectadores durante el P1 de 2025, en la jornada de semifinales del pasado sábado el P1 de Buenos Aires de esta temporada volvió a romper esta marca, ya que 16.920 espectadores se acercaron a ver los cuatro encuentros en el Parque Roca.

De esta manera, por poco más de mil personas respecto a las del año pasado, la única fecha que tiene Argentina en el calendario de Premier Pádel volvió a hacer historia en el circuito. Además, este certamen tuvo el récord de parejas inscritas a jugarlo, con 89 en total.

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El P1 de Buenos Aires rompió el récord de espectadores. (Premier Pádel).

Datos claves

El Estadio Mary Terán de Weiss albergará las finales del P1 de Buenos Aires este domingo.

albergará las finales del P1 de Buenos Aires este domingo. Delfina Brea y Gemma Triay enfrentarán a la dupla Josemaría-González desde las 14:00 horas .

y Gemma Triay enfrentarán a la dupla Josemaría-González desde las . El torneo registró un récord histórico de asistencia con 16.920 espectadores durante las semifinales.