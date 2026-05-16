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Valentín Perrone logró la primera pole position de su carrera en Moto3

El argentino voló en la clasificación y largará primero en el GP de Cataluña.

Valentín Perrone y su primera pole en Moto3
© GettyValentín Perrone y su primera pole en Moto3

Este sábado se vivió una jornada histórica para el motociclismo argentino, y es que Valentín Perrone volvió a poner la bandera albiceleste en lo más alto, en el marco de la clasificación del Gran Premio de Cataluña de Moto3. El piloto nacido en Barcelona pero que representa a Argentina se quedó con la pole position por 5 milésimas de diferencia.

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Valentín, cuarto en el campeonato con 52 puntos, paró el reloj en 1:46.679s, y le ganó al español Daniel Muñoz por esas cinco milésimas, todo gracias al trabajo en equipo del argentino con su compañero del KTM Red Bull Tech3, Rico Salmela, que le permitió agarrar su rebufo para ir más rápido y quedarse con ese mejor tiempo.

La vuelta de la pole position de Valentín Perrone en Moto3

El otro piloto argentino de la categoría, Marco Morelli, largará desde la quinta posición, luego de clasificar justo por delante de Máximo Quiles, el actual líder del campeonato del mundo de la categoría.

Parrilla de salida del GP de Cataluña de Moto3

  1. Valetin Perrone
  2. David Muñoz
  3. Brian Uriarte
  4. David Almansa
  5. Marco Morelli
  6. Jesús Ríos
  7. Máximo Quiles
  8. Joel Kelso
  9. Adrián Fernández
  10. Hakim Danish
  11. Joel Esteban
  12. Casey O’Gorman
  13. Matteo Bertelle
  14. Álvaro Carpe
  15. Rico Salmela
  16. Eddie O’Shea
  17. Guido Pini
  18. Ryusei Yamanaka
  19. Scott Ogden
  20. Adrián Cruces
  21. Veda Pratama
  22. Ruché Moodley
  23. Nicola Carraro
  24. Zen Mitani
  25. Leo Rammerstorfer
  26. Cormac Buchanan

Cuándo se corre la carrera de Moto3 del GP de Cataluña

La carrera principal de Moto3 para el Gran Premio de Cataluña está pactada a 18 vueltas y se correrá el domingo 17 de mayo desde las 06:00 (hora de Argentina).

Germán Celsan
Germán Celsan
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