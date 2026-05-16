Valentín Perrone logró la primera pole position de su carrera en Moto3

El argentino voló en la clasificación y largará primero en el GP de Cataluña.

Este sábado se vivió una jornada histórica para el motociclismo argentino, y es que Valentín Perrone volvió a poner la bandera albiceleste en lo más alto, en el marco de la clasificación del Gran Premio de Cataluña de Moto3. El piloto nacido en Barcelona pero que representa a Argentina se quedó con la pole position por 5 milésimas de diferencia.

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Valentín, cuarto en el campeonato con 52 puntos, paró el reloj en 1:46.679s, y le ganó al español Daniel Muñoz por esas cinco milésimas, todo gracias al trabajo en equipo del argentino con su compañero del KTM Red Bull Tech3, Rico Salmela, que le permitió agarrar su rebufo para ir más rápido y quedarse con ese mejor tiempo.

La vuelta de la pole position de Valentín Perrone en Moto3

¡Claro, Valen, festéjalo con todo! 🔥



El argentino marcó la pole en el cierre de la tanda en el #CatalanGP aprovechando la succión de su compañero Rico Salmela. 🤝



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El otro piloto argentino de la categoría, Marco Morelli, largará desde la quinta posición, luego de clasificar justo por delante de Máximo Quiles, el actual líder del campeonato del mundo de la categoría.

Parrilla de salida del GP de Cataluña de Moto3

Valetin Perrone David Muñoz Brian Uriarte David Almansa Marco Morelli Jesús Ríos Máximo Quiles Joel Kelso Adrián Fernández Hakim Danish Joel Esteban Casey O’Gorman Matteo Bertelle Álvaro Carpe Rico Salmela Eddie O’Shea Guido Pini Ryusei Yamanaka Scott Ogden Adrián Cruces Veda Pratama Ruché Moodley Nicola Carraro Zen Mitani Leo Rammerstorfer Cormac Buchanan

Cuándo se corre la carrera de Moto3 del GP de Cataluña

La carrera principal de Moto3 para el Gran Premio de Cataluña está pactada a 18 vueltas y se correrá el domingo 17 de mayo desde las 06:00 (hora de Argentina).