Tamara Icardo advirtió a las parejas del top 4 del pádel mundial en el P1 de Buenos Aires: “Estamos para ir por todo”

La jugadora española habló tras la clasificación a los cuartos de final del P1 de Buenos Aires.

El Buenos Aires P1 de Premier Pádel sigue su curso y las parejas que disputan tanto el cuadro masculino como femenino se preparan para los cuartos de final que será durante la jornada de viernes en el Estadio Mary Terán de Weiss, en el Parque Roca.

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Al respecto de esto, Tamara Icardo, integrante de la pareja número 5 del ranking femenino, y compañera de la argentina Claudia Jensen, habló con Bolavip luego del triunfo en octavos de final. Allí se refirió al calor del público argentino y afirmó que intentarán ganar su primer torneo en la temporada.

“Estoy abrumada porque al final en Argentina se vive con mucha efusividad el pádel, más que en cualquier país. Este país es una de las cunas de este deporte y noto que los argentinos esperan mucho durante todo el año para este momento y lo recompensan con mucho cariño”, dijo luego de la victoria en dos sets ante Rodríguez y Dal Pozzo.

Siguiendo por la misma línea, habló sobre el público argentino en este P1, en el que buscarán romper el récord de espectadores que consiguieron en la edición pasada: “Es muy bueno, porque imaginate tenerlos en contra. Bancan a los locales y está genial”.

“Está muy motivada porque le hace ilusión jugar delante de su familia y su gente. Todo ese cariño nos llega y nos motiva para ser mejores”, agregó respecto al momento de Claudia Jensen, quien es local en este certamen. Y cerró con una advertencia a las parejas del top 4: “Estamos para ir por todo”.

🗣️ Tamara Icardo, pareja 5 del mundo en el Premier Padel de Buenos Aires. pic.twitter.com/tLnwe6hNd9 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 14, 2026

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El próximo partido de Claudia Jensen y Tamara Icardo

La pareja hispanoargentina, número 5 del circuito, se enfrentará ante la portuguesa Sofía Araújo y la española Claudia Fernández en la jornada de este viernes. El encuentro comenzará a las 12.00 horas y se disputará en la cancha 2 del Parque Roca.

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