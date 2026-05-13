Agustín Tapia y Arturo Coello debutaron en el P1 de Buenos Aires de pádel con una victoria

En la pista central del Estadio Mary Terán de Weiss en el Parque Roca, la pareja número 1 del mundo del pádel masculino, compuesta por el argentino Agustín Tapia y el español Arturo Coello, comenzó su defensa del título de la mejor manera al vencer en dos sets a Javier Valdes y Renzo Núñez.

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Los ‘Golden Boys’, que fueron campeones por última vez en el P2 de Cancún y que cayeron en sus últimas tres finales, le ganaron a la pareja que llegó desde la qualy con un doble 6-3 en tan solo una hora de partido. De esta manera avanzaron a los octavos de final.

De cara a la próxima instancia, que se jugará a lo largo de la jornada del jueves 14 de mayo, la pareja hispano argentina se enfrentarán a los españoles Aimar Goñi y Eduardo Alonso, que son los 12° preclasificados, y que vienen de eliminar a Juan Cruz Belluati e Ignacio Sager.

En cuanto al cuadro más complejo que tendrán los ‘Golden Boys’ camino a la defensa del título, en cuartos de final podrían enfrentarse a los número 8 del mundo, que son Javier Garrido y Lucas Bergamini. En semifinales puede darse un cruce ante la pareja de 3, de Franco Stupackzuk y Mike Yanguas, mientras que en la final puede darse un nuevo ‘superclásico’ ante Federico Chingotto y Alejandro Galán.

Agustín Tapia y Arturo Coello irán a River vs. Gimnasia

Luego del triunfo tempranero en su debut en el P1 de Buenos Aires de Premier Pádel, la pareja hispano argentina quedó liberada de cara a la jornada vespertina de este miércoles, por lo que asistirían al encuentro entre River y Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Apertura.

“Si terminamos de jugar a horario vamos a ir a ver a River”, le dijo Arturo Coello a Bolavip en el Media Day del certamen. Esto se debe a que Agustín Tapia es reconocido hincha del Millonario y en cada viaje a Argentina busca acompañar a su equipo.

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