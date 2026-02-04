Messi, ausente: se reveló quiénes son los que más cobran en cada deporte a nivel mundial

A pocas semanas del final del 2025, algunos balances comienzan a salir a la luz y, en cuanto a lo financiero, son pocas las estrellas que embolsaron fortunas de hasta 9 cifras a lo largo del último año. El sitio Sportico reunió la información sobre las principales disciplinas a nivel mundial.

Ya que solo un futbolista puede formar parte de la lista de estos 8 deportes, Lionel Messi no figura en esta oportunidad. Es que Cristiano Ronaldo lideró entre todos los jugadores de esta disciplina y también a nivel general, con gran diferencia sobre el resto.

El Bicho, con un contrato privilegiado en Al Nassr, embolsó 220 millones de euros a lo largo del 2025. Fueron 170 por su vínculo con el club de la Liga Profesional Saudí, además de otros 50 que ingresaron por publicidad y otros patrocinios.

Para visualizar la diferencia en cuanto al resto, quién sigue en la lista en Canelo Álvarez, el experimentado boxeador. En 2025, el mexicano sumó 116 millones de euros a sus arcas, pero lo más llamativo es que 105 de ellos fueron en las únicas dos peleas que disputó en el año.

Canelo Álvarez, boxeador mexicano. (Foto: Getty)

El podio lo completa Juan Soto, estrella de la MLB. El beisbolista consiguió más de 109 millones de euros durante 2025. Muy cerca, en la cuarta posición, quedó LeBron James, figura de Los Angeles Lakers y leyenda absoluta de la NBA, con más de 108 millones de euros.

Más deportistas en la lista con mayor fortuna

El siguiente escalón lo ocupan Jon Rahm y Lewis Hamilton, con recaudaciones muy similares. El golfista consiguió más de 85 millones, mientras que el piloto de Ferrari en la Fórmula 1 embolsó más de 84.

Detrás, para completar el Top 8, aparece Patrick Mahomes, una de las máximas estrellas de la NFL, con 68 millones de euros. Por último, Carlos Alcaraz fue el tenista que más dinero sumó a su cuenta bancaria, con casi 49 millones.

