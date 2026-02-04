Es tendencia:
Se confirmó el regreso de Floyd Mayweather: cuándo y contra quién pelea

El excampeón mundial en cinco divisiones de peso diferentes ya tiene un combate confirmado para este año.

Por Juan Ignacio Portiglia

El invicto estadounidense regresa a los cuadriláteros para un nuevo combate de exhibición.
El invicto estadounidense regresa a los cuadriláteros para un nuevo combate de exhibición.

Mientras el mundo esperaba por un combate ante Mike Tyson que el propio excampeón mundial de peso pesado había anunciado que iba a tener lugar en marzo, en África, Floyd Mayweather confirmó su regreso a los cuadriláteros con una pelea de exhibición que se queda demasiado lejos de las expectativas generadas por el plan original.

Fue su contrincante de turno el encargado de confirmar el próximo paso de Money, de 48 años. Mike Zambidis, peleador griego que fue campeón mundial de kickboxing en 18 ocasiones, publicó en sus redes sociales un poster de la pelea que, por lo que se pudo ver, tendrá lugar en Atenas el próximo sábado 27 de junio.

“La historia está a punto de ser hecha”, escribió para acompañar el anuncio el peleador de 46 años que ha sabido perfeccionar su estilo en diferentes disciplinas de combate, desde el boxeo al shotokan, incluyendo también Muay Thai, lucha grecoromana y pankration.

Una curiosidad, si se quiera también casi una burla hacia los fanáticos que esperaban ver a Mayweather enfrentar a Mike Tyson, es que Zambidis no solo comparte con él nombre de pila sino que recibió el mismo apodo que el excampeón mundial de peso pesado: “Iron Mike”.

Otro detalle curioso es que el 18 veces campeón mundial de kickboxing no pelea desde hace once años, cuando en 2015 derrotó en decisión unánime a Steve Moxon en un evento que estaba organizado para su retiro.

¿Qué otras peleas podría hacer Mayweather en 2026?

Mike Tyson confirmó cuándo y dónde será su ansiada pelea ante Floyd Mayweather: “Uno de los eventos más grandes de la historia”

Mike Tyson confirmó cuándo y dónde será su ansiada pelea ante Floyd Mayweather: “Uno de los eventos más grandes de la historia”

Siempre listo para una nueva y millonaria exhibición, es difícil imaginar que el combate ante Zambidis sea el único que realizará Floyd Mayweather en 2026. Si bien es improbable su pelea ante Mike Tyson, porque no ha habido promoción faltando solo un mes para la fecha anunciada por el excampeón mundial de peso pesado, otro nombre con el que coqueteó fue Manny Pacquiao, a quien enfrentó y venció en decisión unánime en mayo de 2015, reteniendo sus títulos de peso welter de la AMB y el CMB, y arrebatándole al filipino su cinturón de la OMB.

Data clave

  • Floyd Mayweather enfrentará a Mike Zambidis en una exhibición el 27 de junio.
  • El combate se realizará en Atenas contra el 18 veces campeón de kickboxing.
  • Zambidis, apodado “Iron Mike”, no compite profesionalmente desde hace once años.
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

toti pasman

Gallardo dijo que no es fácil encontrar un 9 para River y no es así: se equivocó gastando 25 palos en Driussi y Salas

german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

