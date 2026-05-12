Evelin Bermúdez debuta en Orlando con la promotora de Jake Paul, defendiendo sus títulos mundiales: fecha, rival y dónde ver la pelea

La dueña de los cinturones de la AMB, la OMB y la FIB en el peso mini mosca volverá a pelear en los Estados Unidos, donde sufrió la única derrota de su carrera, para hacer su estreno con MVP Promotions.

Evelin Bermúdez viene de dar un gran paso en su objetivo de convertirse en la primera campeona mundial indiscutible en la historia del boxeo femenino argentino, habiendo firmado en abril contrato con MVP, promotora de Jake Paul que también sumó a sus filas a Lourdes Juárez, peleadora mexicana que es la dueña del único de los cuatro cinturones que le falta a La Princesita para ser la reina absoluta en la división de peso mini mosca.

El influencer estadounidense, devenido en boxeador y promotor, ya ha dado pruebas de dar al boxeo femenino el valor que venía demandando hace décadas. No fue casualidad que bajo su empresa, en conjunto con MatchRoom Boxing, se haya concretado la trilogía de combates entre Katie Taylor y Amanda Serrano, nada menos que en el Madison Square Garden, con una bolsa histórica de un millón de dólares para cada boxeadora.

Bermúdez, dueña de los cinturones de la AMB, la OMB y la FIB en las 108 libras, tendrá su primera presentación con MVP Promotions defendiendo esos títulos ante la mexicana Estefany Alegría Osorio, el próximo sábado 13 de junio en el Caribe Royale de Orlando, por lo que representará la segunda presentación de su carrera en los Estados Unidos.

Para ese entonces, ya conocerá a la ganadora del combate entre Lourdes Juárez y Yokasta Valle, el 30 de mayo por el título mundial de peso mini mosca del CMB, por lo que de salir victoriosa todo indica que se buscará concretar el combate de unificación ante la ganadora para finales de este año o inicios de 2027.

Cartel promocional de Bermúdez vs. Osorio.

¿Dónde se podrá ver la pelea entre Evelin Bermúdez y Estefany Osorio?

El combate que Evelin Bermúdez y Estefany Osorio disputarán el sábado 13 de junio en el Caribe Royale de Orlando todavía no tiene transmisión confirmada fuera del territorio estadounidense, donde podrá verse en vivo y en directo por ESPN+.

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La argentina, que pondrá sus títulos mundiales en juego, llega con un récord profesional de 22 victorias, un empate y una derrota, habiendo sufrido su único traspié la única vez que peleó en Estados Unidos. Su rival mexicana cosecha 14 victorias y una derrota, sin empates.

Más combates confirmados en la cartelera

El evento que MVP Promotions organizará junto con Boxlab Promotions en Orlando, Florida, ya cuenta con otros dos combates de título mundial confirmados. La estadounidense Oseha Jones expondrá el cinturón de peso súper welter de la FIB ante su compatriota Elia Carranza; mientras que Tiara Brown hará la segunda defensa al título de peso pluma del CMB ante Hannah Noelle Rapp.

Estados Unidos, un territorio por conquistar

La llegada de Evelin Bermúdez a MVP Promotions representará la oportunidad para la Argentina de pelear con mayor presencia en los Estados Unidos, donde hasta el momento solo lo hizo una vez, sufriendo la única derrota en sus 24 combates como boxeadora profesional.

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Ese traspié fue en noviembre de 2022, en California, en fallo dividido ante la excampeona mundial costarricense Yokasta Valle, a la que podría volver a enfrentar si ambas resultan ganadoras de sus próximos combates.

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