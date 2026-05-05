El campeón mundial que ingresó acompañado de Mike Tyson a su última pelea quiere continuar con su legado en el peso pesado.

David Benavídez parece haber delineado una estrategia clara después que Canelo Álvarez se negara a enfrentarlo una y otra vez: cerrar las mejores peleas que tenga a su alcance para demostrar que él sí se le anima a esos combates que demandan los fanáticos del boxeo, a diferencia de la superestrella tapatía.

Volvió a dejarlo en claro después de acabar con un brutal nocaut en el sexto round a Gilberto Zurdo Ramírez, para arrebatarle el título mundial de peso crucero de la OMB y ser campeón reinante en dos divisiones, pues también ostenta el cinturón del CMB en el peso semipesado. Además, ya había sabido conquistar también la división de los supermedianos, allí donde Canelo nunca quiso tenerlo enfrente.

Benavídez sabía que Álvarez había estado en la T-Mobile Arena alentando previamente a su compañero de gimnasio Jaime Munguia en su victoria sin atenuantes sobre Armando Resendiz en decisión unánime, pero el tapatío abandonó la sala antes que El Monstruo Mexicano, así apodado por una leyenda como Mike Tyson, saliera a escena.

“Vi que Canelo estaba en el edificio. No podemos dejar pasar esa pelea. Tengo el cinturón de peso semipesado. Podemos pelear en 175”, dijo, provocador, sabiendo que su compatriota no tiene intenciones de enfrentarlo. Entonces, sentenció: “No me importa quién sea mi próximo rival. Quiero darle a los fanáticos las peleas que quieren. Nadie puede meterse conmigo”.

Canelo Álvarez se retiró de la arena antes que Benavídez saliera a escena.

¿Es posible una pelea entre Benavídez y Usyk?

En busca de esos grandes eventos, surgió la posibilidad de que David Benavídez siga escalando divisiones hasta llegar al peso pesado en busca de un enfrentamiento ante Oleksandr Usyk que le permita coronarse campeón mundial en una cuarta categoría.

Publicidad

“Me desperté y estaban hablando de esa pelea en todas partes. Le están dando muchísima importancia. Todo es posible. Hablará con David y lo discutiremos”, le dijo a BoxingScene José Benavídez, padre y entrenador del Monstruo Mexicano. Y agregó: “David pensaba que sería algo que se daría más adelante (subir al peso pesado), pero ahora que lo mencionan, sería una locura, algo increíble”.

En ese sentido, explicó que el plan de subir a la categoría reina del boxeo lo tenían para dentro de varios años, pero dejó entrever que el nombre propio del oponente les permitiría cumplir con los objetivos de dar a los fanáticos las mejores peleas de la escena.

El Team Benavidez no descarta una pelea con Usyk en el peso pesado.

Publicidad

“Estábamos buscando pelear en el peso pesado para dentro de cinco años, pero supongo que podría llegar antes. Usyk es uno de nuestros boxeadores favoritos y en ese sentido sería un honor. Sabíamos que ganar el sábado nos abriría muchas nuevas puertas. Ahora se trata de elegir una”, señaló Benavídez padre.

Data clave