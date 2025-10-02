Mientras Chino Maidana ganó 2.5 millones por sus peleas ante Floyd Mayweather, esto cobró Karen Carabajal por pelear ante la mejor boxeadora de la historia

En julio de este año, el boxeo femenino celebró la bolsa más alta de toda su historia. La irlandesa Katie Taylor, considerada por muchos como la mejor libra por libra de todos los tiempos, y la puertorriqueña Amanda Serrano se embolsaron un millón de dólares cada una por concretar la trilogía de combates entre ambas en un mega evento que tuvo lugar en el mítico Madison Square Garden de New York y, como en los dos enfrentamientos anteriores, terminó con victoria para la europea.

El hito que marcaron ambas boxeadoras sigue quedando muy lejos, sin embargo, de las cifras que se manejan en el boxeo masculino. Solo por citar un ejemplo, Canelo Álvarez viene de cobrar una bolsa de alrededor de 100 millones de dólares por su más reciente combate, que terminó con derrota en decisión unánime ante Terence Crawford.

Una peleadora argentina que está próxima a pelear por un título mundial hizo referencia a esas diferencias en una entrevista que concedió en exclusiva a Bolavip. Se trata de Karen Carabajal, quien ya tuvo oportunidad de hacer frente a Katie Taylor pero no ganó ni cerca de lo que embolsó su promotor en esa pelea, Chino Maidana, en sus dos legendarios combates ante Floyd Mayweather.

“El problema es que las mujeres cobramos tan poco las peleas que vemos un par de dólares y creemos que es un montón. Después te ponés a analizar y no es tanto”, reflexionó Burbuja, quien el próximo 7 de noviembre enfrentará en Bologna a Pamela Noutcho Sawa por el título mundial de peso ligero de la IBO.

Karen Carabajal dio batalla en Wembley ante Katie Taylor. (Foto de Getty).

Maidana, con quien Carabajal viajó al Reino Unido para medirse a la campeona Katie Taylor en octubre de 2022, cobró 2.5 millones de dólares por sus dos peleas ante Floyd Mayweather, para algunos especialistas el mejor boxeador libra por libra de todos los tiempos. Fue un millón en la primera y uno y medio en la segunda.

La propia Karen Carabajal reveló la cifra aproximada que se embolsó ella por pelear también ante la mejor de la historia: “La bolsa con Katie Taylor fue bastante grande, unos 40 mil dólares, y nunca más voy a cobrar una como esa. Cuando pelee con (Rihannon) Dixon fue mucho menos y en mi próxima pelea es mucho menos todavía”, le dijo a Bolavip.

Y explicó: “La otra vez salieron a contar que era un millón de dólares la pelea de Amanda con Katie Taylor. Pero en el camino hay un montón de plata que no llega. Ellas hablaban del reconocimiento, de que por fin le pagaban a las mujeres una buena bolsa. Yo pensaba ‘sí, es una buena bolsa, pero cuánto cobran dos hombres que dan el espectáculo que dieron ellas’. Muchísimo más. Ahí se ve la brecha”.

Pelear tres minutos por round, una alternativa

En el boxeo femenino son dos y no tres los minutos que se pelean por cada round, además que las peleas de títulos mundiales se celebran a diez y no a doce asalto, a diferencia de lo que sucede en el boxeo masculino. Peleadoras como Amanda Serrano y Claressa Shields ya han planteado la posibilidad de pelear tres minutos por asalto si eso significa un aumento de las bolsas.

Al respecto, Karen Carabajal opinó: “Para mí dos minutos está bien, pero sí considero que si se sube a tres minutos se tienen que asemejar más las bolsas. Antes se decía que peleábamos a dos y que cobrábamos menos porque estábamos menos arriba del ring. Si se pelea a tres y tiene consecuencias positivas en relación a las bolsas, me parece perfecto. Todas las mujeres que conozco entrenamos a tres minutos, no para dos. Estamos preparadas. Habría que solicitar los sparrings a tres minutos, ver el aire, pero el entrenamiento es el mismo. Si nos van a subir, que suban también las bolsas”.