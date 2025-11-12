Es tendencia:
Cómo ver la Copa Potrero EN VIVO, dónde se juegan los partidos y cuánto cuestan las entradas

Este viernes comenzará la segunda edición del torneo de fútbol amateur organizado por Sergio Agüero.

Por Lautaro Tiburzio

Luego del éxito que tuvo la primera edición durante el 2024, Sergio Agüero redobló la apuesta y confirmó que se realizará la segunda Copa Potrero este año. La misma tendrá su inicio este viernes 14 de noviembre y tendrá una duración de diez días, finalizando el próximo 23 del mismo mes.

La liga de fútbol 7 vs. 7 que reúne a 40 equipos amateurs de todo el país repetirá sede respecto a la del año anterior, por lo que se disputará en el Club Municipal Lionel Messi de Presidente Derqui, Pilar, Provincia de Buenos Aires.

Así mismo, la sintonización de los partidos será a través de Disney + y de ESPN, en las franjas horarias de las 9:30 y las 17 horas de Argentina. Para aquellos que deseen asistir en vivo a los partidos, deberán sacar las entradas a través de la página oficial del torneo (copapotrero.com) y abonar un total de $22.500 por día, aunque también existen paquetes para englobar mayor asistencia.

A partir de los días de fase final, el valor de la entrada aumenta: en octavos de final $34.000, en cuartos $40.000, en semis $50.000 y la final $55.000. Todos los partidos serán en la misma sede.

Equipos participantes y conformación de los grupos

  • GRUPO A: La Crema, Federación Colombiana, Todo Suela, RFC y Baires.
  • GRUPO B: TAP San Pedro, GEBA, Ciclón, Social y Deportivo 1936 y GB Sports.
  • GRUPO C: Liga Nuñez, La Wilson, Las Piedras, La Fiebre y Barche.
  • GRUPO D: Picapiedra, Fuerte Apache, Montereyes, Championsli y Alejo F.C.
  • GRUPO E: Alto Pasto, Argeave Sports, Los Eucaliptus, Mammana F.C. y Mi abuela Lala.
  • GRUPO F: Moreno, El Guayo FC, Argentina Streamers, La Rosario y London F.C.
  • GRUPO G: San Alberto, Mamon, Área Sport, Bidonaccio y La Jaula.
  • GRUPO H: Ciudadela, Operativo Panda, La Gambeta, Dibu F.C. y Nikkei.

Algunas figuras profesionales que jugarán la Copa Potrero

Habrá gran presencia de ex futbolistas profesionales en diversos equipos de la Copa Potrero:

  • Mauro Zárate, Giovanni Moreno (La Crema)
  • Gonzalo Bergessio (GB Sports)
  • Matías Suárez, Leonardo Pisculichi (Mi Abuela Lala)
  • Carlos Tevez (Fuerte Apache)
  • Pablo Mouche, Santiago Silva (Alejo FC)
  • Fabián Cubero y Franco Di Santo (Dibu FC)
  • Augusto Fernández, Leonardo Ulloa, Rubens Sambueza (Área Sport)
  • Cristian Lucchetti, Cristian Erbes, Nicolás Bertolo y Mariano Pavone (Operativo Panda)
    *Entre otros.
Los premios que entrega la Copa Potrero

  • Total: U$S 350.000 (pagados en pesos al valor del dolar oficial)
  • Campeón: U$S 210.000
  • Subcampeón: U$S 50.000
  • Tercer y cuarto puesto: U$S 25.000
  • Quinto al octavo puesto: U$S 10.000
