Cómo ver la Copa Potrero EN VIVO, dónde se juegan los partidos y cuánto cuestan las entradas

Luego del éxito que tuvo la primera edición durante el 2024, Sergio Agüero redobló la apuesta y confirmó que se realizará la segunda Copa Potrero este año. La misma tendrá su inicio este viernes 14 de noviembre y tendrá una duración de diez días, finalizando el próximo 23 del mismo mes.

La liga de fútbol 7 vs. 7 que reúne a 40 equipos amateurs de todo el país repetirá sede respecto a la del año anterior, por lo que se disputará en el Club Municipal Lionel Messi de Presidente Derqui, Pilar, Provincia de Buenos Aires.

Así mismo, la sintonización de los partidos será a través de Disney + y de ESPN, en las franjas horarias de las 9:30 y las 17 horas de Argentina. Para aquellos que deseen asistir en vivo a los partidos, deberán sacar las entradas a través de la página oficial del torneo (copapotrero.com) y abonar un total de $22.500 por día, aunque también existen paquetes para englobar mayor asistencia.

A partir de los días de fase final, el valor de la entrada aumenta: en octavos de final $34.000, en cuartos $40.000, en semis $50.000 y la final $55.000. Todos los partidos serán en la misma sede.

Equipos participantes y conformación de los grupos

GRUPO A: La Crema, Federación Colombiana, Todo Suela, RFC y Baires.

GRUPO B: TAP San Pedro, GEBA, Ciclón, Social y Deportivo 1936 y GB Sports.

GRUPO C: Liga Nuñez, La Wilson, Las Piedras, La Fiebre y Barche.

GRUPO D: Picapiedra, Fuerte Apache, Montereyes, Championsli y Alejo F.C.

GRUPO E: Alto Pasto, Argeave Sports, Los Eucaliptus, Mammana F.C. y Mi abuela Lala.

GRUPO F: Moreno, El Guayo FC, Argentina Streamers, La Rosario y London F.C.

GRUPO G: San Alberto, Mamon, Área Sport, Bidonaccio y La Jaula.

GRUPO H: Ciudadela, Operativo Panda, La Gambeta, Dibu F.C. y Nikkei.

Algunas figuras profesionales que jugarán la Copa Potrero

Habrá gran presencia de ex futbolistas profesionales en diversos equipos de la Copa Potrero:

Mauro Zárate, Giovanni Moreno (La Crema)

Gonzalo Bergessio (GB Sports)

Matías Suárez, Leonardo Pisculichi (Mi Abuela Lala)

Carlos Tevez (Fuerte Apache)

Pablo Mouche, Santiago Silva (Alejo FC)

Fabián Cubero y Franco Di Santo (Dibu FC)

Augusto Fernández, Leonardo Ulloa, Rubens Sambueza (Área Sport)

Cristian Lucchetti, Cristian Erbes, Nicolás Bertolo y Mariano Pavone (Operativo Panda)

*Entre otros.

Los premios que entrega la Copa Potrero