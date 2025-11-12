La afirmación con la que Mauro Zárate definió su salida de Boca: “Una de las peores decisiones de mi carrera”

A mediados de 2021, tras tres temporadas en el club, Mauro Zarate tomó la decisión de irse de Boca para seguir su carrera en América Mineiro de Brasil, debido a que buscaba tener mayor protagonismo del que tenía en el elenco que en ese entonces comandaba Miguel Ángel Russo.

Luego de esto, el delantero surgido de Vélez pasó por clubes como Juventude de Brasil, Platense, Cosenza Calcio de Italia y Danubio, aunque en ninguno encontró ni estabilidad ni bien rendimiento, por lo que tras quedar en libertad de acción, anunció su retiro de la práctica profesional.

Años después de su salida del Xeneize, el ex delantero habló con el medio partidario ‘En Boca de Todos’, y allí afirmó que fue un error irse del club. Además, explicó cómo se dio su salida, debido a que desde la dirigencia le ofrecieron renovar su vínculo para que continuara.

“Tenía a mi mujer, que no le erra nunca, diciéndome que no lo hiciera, que era una boludez, que estaba disfrutando, recordándome que me quería retirar ahí…” inició Zarate sobre su salida del elenco de la Ribera a mediados de 2021.

“Fue una de las peores decisiones de mi carrera. Fue un cortocircuito con Miguel, pero Román y Miguel me dijeron que me veían bien y que iba a jugar. Me estaba volviendo loco con las lesiones, pero era tranquilizarme un poco, bajar y seguir”, continuó, afirmando que fue un error irse.

Y cerró con una autocrítica: “Román me había ofrecido la continuidad. Ese es un consejo que le diría a los más chicos: que escuchen gente capacitada en esto. Lo que hice yo fue no escuchar a esta gente capacitada que capaz me daba el consejo justo que necesitaba”.

Los números de Mauro Zarate en Boca

Durante los tres años que jugó con la camiseta de Boca, el delantero disputó un total de 85 partidos, en los que convirtió 21 goles y aportó 15 asistencias. Además, recibió 11 tarjetas amarillas y no fue expulsado. En cuanto a su palmarés, ganó cuatro títulos locales.

