Eden Hazard reveló el duro trato de José Mourinho en Chelsea: “Me sacó del equipo por perder el pasaporte”

No caben dudas de que es uno de los mejores jugadores de los últimos años y en su mejor momento llegó a codearse con los astros del siglo. Tres años después de su retiro como futbolista profesional, Eden Hazard reapareció públicamente en una entrevista periodística y reveló una extraordinaria anécdota con José Mourinho, correspondiente a la etapa en que coincidieron en Chelsea.

El híper talentoso que marcó una época en el fútbol durante su estadía en Inglaterra, luego no pudo demostrar sus condiciones con la camiseta de Real Madrid, que había hecho una fuertísima inversión de 121 millones de euros por sus servicios. Sin embargo, las lesiones no le permitieron brillar ni tener rodaje, por lo que optó por colgar los botines y abandonar el deporte.

Lo cierto es que, en una reciente entrevista con The Guardian, el belga recordó un episodio muy particular con Mourinho. “Una vez me sacó del equipo por perder el pasaporte“, confesó Hazard durante una parte de la nota. “Dijo que era culpa mía. Perdí el pasaporte volviendo de Lille y no pude entrenar“, agregó pocos segundos más tarde para aportar más detalles de la anécdota con el DT.

Eden Hazard y Mourinho, cuando coincidieron en Chelsea.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el crack europeo amplió su discurso al respecto y elogió a Mou como entrenador. “Aprendí su pasión por el fútbol y la forma en la que confiaba en los jugadores“, enalteció sin titubear ante la cámara y el periodista. Además, en referencia a su muy recordado paso por Chelsea, también expresó: “Entrenar con él era increíble“.

En cuanto a su nueva vida personal fuera del fútbol, el Duque aclaró: “Mi vida es bastante sencilla“. Casi de inmediato, segundo de por medio, Hazard reveló: “Me quedo en casa y disfruto de las cosas simples con mi mujer y mis cinco hijos“. Y con un tono irónico por su nuevo rol diferente a la anterior etapa, Eden manifestó: “Ahora mismo soy más taxista que futbolista, pero está bien“.

Eden Hazard junto a su familia.

“La Premier League es más física, no paras de correr. En Inglaterra no hay descanso durante los 90 minutos”, recordó el multicampeón en Chelsea, donde conquistó dos Premier League y dos Europa League, entre otros títulos domésticos. En contraparte y a raíz de su experiencia, también reconoció “LaLiga es más técnica. En España puedes gestionar los partidos“.

