Misterio y conmoción por la desaparición de un nadador en plena competencia de aguas abiertas: “Ni un rastro”

En Turquía continúa la búsqueda de Nikolai Svechnikov, nadador y entrenador ruso de 30 años que despareció en plena competencia de aguas abiertas en el Estrecho de Estambul durante la 37ª prueba de natación internacional del Bósforo disputada el domingo.

Las autoridades portuarias de la capital turca iniciaron los trabajos de búsqueda y rescate desde que fueron notificadas de que uno de los 2820 nadadores que participaron del tradicional evento no había emergido en la línea de meta. Para este martes, los barcos guardacostas ya habían “peinado el estrecho” sin encontrar rastro del deportista ruso, lo que ha provocado que se haya abierto una investigación, según la oficina del gobernador de Estambul.

El canal ruso Shot informó además que la mujer del nadador desaparecido pasó la noche haciendo su propia búsqueda en la orilla, al igual que familiares y amigos conmovidos por la situación. Otro nadador ruso en la competencia, además, declaró que había adelantado a Svetschnikov al principio de la carrera y que lo vio “nadando lentamente a braza y deteniéndose con frecuencia”.

En un comunicado, el Comité Olímpico de Turquía, organizador del evento, expresó su “profunda consternación por la desaparición de uno de nuestros atletas durante la carrera”. Las autoridades de la competencia habían informado que “se determinó que el nadador entró al mar por el punto de partida, pero no salió por el punto final” y a más de un día de búsqueda los informes de la Guardia Costera y la Policía Marítima no han sido alentadores: “Ni un solo rastro”.

Las dificultades de la competencia

Más de 2.800 competidores de 81 países participaron este domingo en la 37ª Carrera Intercontinental de Natación del Bósforo, un recorrido de 6,5 kilómetros que separa la costa asiática de Estambul de la europea. 100 embarcaciones, incluyendo las de diversos servicios de emergencia, vigilaron a los nadadores durante la carrera, según el Comité.

Se trata de una de las competencias de aguas abiertas más importantes del mundo, en la que los nadadores se enfrentan a fuertes corrientes y olas agitadas al atravesar el estrecho que une el mar Negro con el mar de Mármara y divide la ciudad más grande de Turquía.

Si bien el estrecho estuvo cerrado al tráfico marítimo para el evento, organizado por el Comité Olímpico Nacional Turco, SwimTrek, la empresa que ofreció entradas para la carrera, describió las condiciones de la prueba como “desafiantes” en su sitio web, y remarcó que “es esencial tener experiencia nadando en todas las condiciones del mar”.