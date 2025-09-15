Qué canal pasa Argentina vs. Corea del Sur por el Mundial de Vóley 2025

La Selección Argentina de Vóley masculino se juega su segunda presentación en el Mundial de Filipinas 2025 este lunes, buscando un triunfo que lo acerque a la clasificación a los octavos de final del certamen.

El equipo que dirige Marcelo Méndez se mide frente a Corea del Sur desde las 23.30 (hora argentina) e irá por una nueva victoria luego del debut victorioso frente a Finlandia por 3 sets a 2, partido que tuvo una gran remontada de la Albiceleste tras arrancar perdiendo 2-0.

Así, Argentina lidera el Grupo C junto a Francia (que venció a los coreanos en el debut) y asegurará su boleto a octavos de final si le gana a los asiáticos.

Qué canal pasa Argentina vs. Corea del Sur

El encuentro de esta noche, como todo el torneo, cuenta con la transmisión exclusiva de DSports desde las 23.30.

Tweet placeholder

Del torneo, que ahora se desarrolla cada dos años, participan 32 países divididos en 8 grupos y los 2 primeros de cada uno accederán a los octavos de final.

Publicidad

Publicidad

Argentina cerrará su participación en fase de grupos el próximo sábado 20 de septiembre desde las 7 y frente a Francia, en lo que podría ser un duelo directo por el primer puesto del Grupo C.

Todos los grupos del Mundial de Vóley

Grupo A: Filipinas, Irán, Egipto y Túnez

Grupo B: Polonia, Países Bajos, Qatar y Rumania

Grupo C: Francia, Argentina, Finlandia y Corea del Sur

Grupo D: Estados Unidos, Cuba, Portugal y Colombia

Grupo E: Eslovenia, Alemania, Bulgaria y Chile

Grupo F: Italia, Ucrania, Bélgica y Argelia

Grupo G: Japón, Canadá, Turquía y Libia

Grupo H: Brasil, Serbia, República Checa y China

El plantel completo de Argentina en el Mundial de Filipinas:

ARMADORES: Matías Sánchez, Luciano De Cecco y Matías Giraudo

OPUESTOS: Pablo Kukartsev y Germán Gómez

RECEPTORES PUNTA: Luciano Palonsky, Luciano Vicentin, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas

CENTRALES: Agustín Loser, Nicolás Zerba, Joaquín Gallego

LÍBERO: Santiago Danani