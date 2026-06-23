Revelan por qué Julián Álvarez tiene chances de llegar a Arsenal y no a Barcelona en medio del escándalo con Atlético de Madrid

Tras sus dichos y los posteos del Colchonero, existe una razón para que la Araña esté muy cerca de Arsenal.

Las declaraciones de Julián Álvarez tras la victoria de Argentina sobre Austria en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá desataron la polémica en España porque el ariete dejó bien en claro que su futuro no estará en Atlético de Madrid, del que ya solicitó su salida.

Hace mucho tiempo que Barcelona, Paris Saint-Germain y Arsenal se pelean por la incorporación del nacido en Calchín, quien posee una cláusula de rescisión fijada en 500.000.000 de euros y por el que desde el Colchonero no están dispuestos a negociar con ningún club para venderlo. Pero la presión del ex River puede cambiar todo, ya sea para bien o para mal.

Atlético de Madrid tiene a su favor que es dueño del pase del campeón del mundo en Qatar 2022 y que puede definir lo que hará. Por ahora, no muestra indicios de que vaya a venderlo. Pero nadie sabe qué sucederá cuando el jugador regrese a España, ya que hasta se empieza a especular con que podría ser separado del plantel. Mientras tanto, el periodista Marcos Durán reveló por qué razón los Gunners tienen ventaja sobre el Blaugrana para quedarse con la Araña.

Julián Álvarez, delantero de Atlético de Madrid.

Así como sostuvo que “en el club no esperaban las declaraciones de Julián”, aseguró que “durante las altas horas de la madrugada hubo nerviosismo”. Incluso, reveló que “Gil Marín -el accionista mayoritario del Colchonero- en su momento le dijo que a Barcelona no lo va a dejar salir bajo ningún concepto. Y que si quería salir, debía hablar”.

Por otra parte, la fuente citada confirmó que “Arsenal y PSG son opciones reales. Durante la temporada, tanto Arteta como Luis Enrique llamaron a Julián“. Y a su vez reveló que “Arteta es el que más interesado está. No le importa desprenderse de Gyokeres, Martinelli… cree que encaja mucho mejor Julián”. De ahí, la obsesión y gran posibilidad del conjunto inglés.

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Cabe destacar que en las dos reuniones que tuvo la Araña con Miguel Ángel Gil Marín, el empresario manifestó que si el equipo no tenía rendimiento lo dejaría salir. Pero entiende que no están tan lejos luego de que en la última temporada los rojiblancos derrotaran a Barcelona en dos competiciones. Mientras tanto, se desata otro conflicto: siempre según la fuente mencionada, dentro de la dirección deportiva de Atlético de Madrid hay mucho enojo porque creen que si esta situación hubiera pasado hace 20 días, creen que podrían haberse movido para realizar incorporaciones necesarias.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

En sus dos temporadas con la camiseta del Colchonero, Julián Álvarez disputó un total de 106 compromisos en los que aportó 49 goles y 18 asistencias. No logró sumar títulos en lo que va de este pasaje por el club madrileño.

Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina.

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Las chicanas del Atlético que dejaron a Julián en el medio

Si bien no existe un pronunciamiento oficial que vincule la ausencia de Julián en el posteo con sus recientes declaraciones, el vacío llamó la atención en un club que cuida al extremo su contenido digital. Eso quedó en claro durante las últimas semanas, cuando Barcelona y Real Madrid intentaron quedarse con la Araña y el Colchonero respondió con chicanas a través de sus canales, dejando al jugador como protagonista indirecto del ida y vuelta.

Vale recordar que el conjunto catalán presentó una oferta cercana a los 100 millones de euros, mientras que a los pocos días el Merengue elevó una propuesta de 150 millones. Ambas fueron rechazadas por el Atlético, que se mantiene firme en su postura de remitir cualquier negociación a la cláusula de rescisión, fijada en más de 500 millones de euros.

💣🔥“No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético Madrid y creo que lo mejor para todos es una TRANSFERENCIA. Quiero cumplir mi sueño”



La bomba de Julián Álvarez, pidiendo ser transferido pic.twitter.com/plm9bnmKRX — PaseClave (@paseclave__) June 22, 2026

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En ese contexto, las redes sociales del club rojiblanco supieron jugar su propio partido con ironías, subestimaciones y ataques a dirigentes de Barcelona y Real Madrid. Con tal antecedente, la situación de Julián deja una sola conclusión: el conflicto está en puerta. Mientras tanto, la Araña intenta mantenerse enfocado en el Mundial, aunque fuera de la cancha, la novela sobre su futuro sume capítulos y sume tensión con su propio club.

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