Ganó 6 Premier League y la Champions, tiene casi 300 partidos con el Manchester City de Guardiola y pensó en retirarse con 31 años

El Manchester City de Pep Guardiola ha marcado una era en el fútbol inglés y europeo. Las seis Premier League ganadas en siete temporadas y la Champions League de la 2023/24 como su gran coronación pasarán a la historia. Y uno de los estandartes de ese formidable equipo fue su defensor central, John Stones.

Con más de 280 partidos con la camiseta de los Citizens, desde su llegada al club en 2016, proveniente del Everton, Stones fue una fija para Guardiola, que lo definió como un jugador “inmensamente importante” para su equipo. Sin embargo, Stones pasó lesionado casi toda la temporada pasada, con recaídas cada vez que parecía estar para volver. Todo eso lo llevó a estar a punto del retiro.

Stones hizo un emotivo relato de lo que sufrió con las lesiones. (Getty)

Así lo reconoció el propio futbolista, en una sincera entrevista que brindó a la estación de radio de la BBC en Inglaterra. La temporada pasada fue dura para mí, al punto de pensar en parar“, inició en su relato. “No quería hacerlo más, ya había tenido suficiente de ser tan profesional y tratar de hacer bien todo lo que estaba en mi poder. Había llegado al punto de quebrarme y no encontrar las respuestas. Me encontraba en un lugar muy difícil”, admitió.

“Llega un punto donde no sabes el motivo, y es aún más duro cuando te esfuerzas tanto, tratas de ser ultra profesional, de estar listo para jugar y disponible. Y es que cuando llega ese momento y algo pasa, sería mucho más fácil decir ‘no hice X, Y y Z y por eso está pasando’, pero cuando hace todo bien y aún así sigue pasando lo mismo, es mentalmente desafiante“, prosiguió Stones. “Espero no seguir pasando por eso.”

Guardiola siempre ha recalcado la importancia de Stones en su Manchester City. (Getty)

Las lesiones han impedido que Stones juegue con regularidad

Stones apenas jugó 11 partidos en la temporada pasada de Premier League, aunque las lesiones lo han complicado durante toda su carrera. Fueron 16 partidos por Premier League en la 23/24, 23 en la 22/23 y 14 en la 21/22. Números que no reflejan la vital importancia cada vez que podía estar en el campo.

En el inicio de esta temporada, Stones ha estado disponible para Guardiola en la mayoría de los partidos y ha alternado la titularidad con Josko Gvardiol y Ruben Dias en el centro de la defensa. Alternativas como Nathan Aké y Abdukodir Khusanov han pasado a un segundo plano y suelen ingresar de recambio o ocupar los laterales para Guardiola.