La temporada 2025/26 inició hace ya algunos meses, y como es lógico, nuevas figuras empiezan a manifestarse en el mundo fútbol. Y aquellos que destacan en ligas como la Premier League, se llevan la mayor cantidad de miradas. Tal es el caso de un futbolista que ya fue convocado con la Selección de Inglaterra y a quien incluso comparan con Maradona.

El futbolista es Elliot Anderson, ya se sumó a los Tres Leones y se perfila como una nueva cara para pelear un lugar en el Mundial 2026. Ahora bien, no sólo entró en la consideración de Thomas Tuchel, sino que es uno de los jugadores por los que el Manchester United estaría dispuesto a superar la barrera de los 100 millones de euros y romper su récord de fichajes.

Elliot Anderson podría ser el fichaje más caro en la historia del Manchester United. (Getty)

Reporta Alex Crook, periodista especializado en el fútbol inglés, que el nombre de Elliot Anderson, actualmente en Nottingham Forest, es uno de los tres en carpeta para Rúben Amorim y la directiva de los Red Devils, junto con los de Adam Wharton (Crystal Palace) y Carlos Baleba (Brighton).

Anderson está valuado en 45 millones, pero su cláusula, establecida en 50 millones de libras esterlinas, sólo se podrá activar en caso de que el Forest no clasifique a competiciones europeas a final de temporada. Es decir, en caso de que eso suceda, la única forma de sacar a Anderson del club, es negociando con la directiva.

Los fichajes más caros de la historia del Manchester United

Paul Pogba (Juventus) – 105 millones de euros Antony (Ajax) – 95 millones de euros Harry Maguire (Leicester City) – 87 millones de euros Jadón Sancho (Borussia Dortmund) – 85 millones de euros Romelu Lukaku (Everton) – 84,7 millones de euros Rasmus Hojlund (Atalanta) – 77,8 millones de euros Benjamin Sesko (RB Leipzig) – 76,5 millones de euros Bryan Mbeumo (Brentford) – 75 millones de euros Ángel Di María (Real Madrid) – 75 millones de euros Matheus Cunha (Wolverhampton) – 74,2 millones de euros

Publicidad

Publicidad

ver también Ruben Amorim se refirió al dilatado regreso de Lisandro Martínez en Manchester United: “Necesitamos administrar”

Paul Pogba sigue siendo el fichaje más caro en la historia del club. (Getty)

Por qué lo apodaron “Maradona”

A Elliot Anderson se lo conoce como “Geordie Maradona“, un apodo que se le adjudicó en el Bristol Rovers, equipo de la cuarta categoría del fútbol de Inglaterra, al que se fue cedido en 2022 y con el que consiguió el ascenso a la League One, siendo la gran figura del equipo.

Joey Barton, entrenador del Rovers, comparó el estilo de juego del mediocampista con el del legendario astro argentino. Al ser “Geordie” el gentilicio de Newcastle, los hinchas tomaron la decisión de bautizarlo “Geordie Maradona” con un cántico que los hinchas del Nottingham Forest replican en la actualidad.

Publicidad

Publicidad

Elliot Anderson ya debutó con la Selección Inglesa y presiona por un lugar en el Mundial 2026. (Getty)

Anderson valora mucho su paso por Bristol y se lo recomienda a muchos jóvenes que están dando sus primeros pasos. “Definitivamente, es algo que deberían intentar. Fue un gran salto para mí como jugador que intentaba consolidarme. Era la primera vez que formaba parte de un equipo y lo disfruté mucho”, explicó.

En síntesis

Elliot Anderson , futbolista del Nottingham Forest, es comparado con Maradona por su estilo de juego.

, futbolista del Nottingham Forest, es comparado con por su estilo de juego. Manchester United podría superar los 100 millones de euros por Elliot Anderson , rompiendo el récord de Paul Pogba (105M) .

podría superar los por , rompiendo el récord de . Elliot Anderson tiene una cláusula de 50 millones de libras que solo se activa si el Forest no clasifica a competiciones europeas.

Publicidad