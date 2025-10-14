La erupción de un volcán impidió el fichaje de Robert Lewandowski por un campeón de la Premier League y lo revelaron 15 años después

Hoy en día, Robert Lewandowski es uno de los 10 máximos goleadores en toda la historia del fútbol; tuvo una carrera consagratoria que lo vio vestir camisetas como la de Borussia Dortmund, Bayern Múnich y Barcelona, siendo exitoso en todos estos clubes y también con su selección. Sin embargo, esa carrera pudo haber sido muy diferente si en 2010 optaba por la Premier League en lugar de la Bundesliga.

El polaco fichó por el club alemán desde el Lech Poznań, pero todo porque se canceló su traspaso al Blackburn Rovers de la Premier League, con el cual tenía todo cerrado de cara a la temporada 2010/11. Ahora, quince años después, se dio a conocer que ese traspaso se frustró por la erupción de un volcán en Islandia.

El Eyjafjallajökull entró en erupción en marzo del 2010, y se mantuvo activo hasta finales de junio del mismo año, pero el problema fue la nube de cenizas volcánicas que se posó sobre el Reino Unido y suspendió todos los vuelos hacia la gran isla europea. “Fuimos a verlo con mi ojeador principal, nos quedamos muy impresionados con el jugador y el presidente cerró el acuerdo por 8 millones de euros, ya solo quedaba que volase a Inglaterra”, relató Sam Allardyce, entrenador del Blackburn en aquella temporada.

“Pero la nube de cenizas que inició en Islandia canceló todos los vuelos, así que no pudo viajar. Lo estábamos esperando en el aeropuerto de Manchester, pero dos semanas más tarde ya había cerrado con el Borussia Dortmund”, reveló el entrenador. El Blackburn terminó fichando a Roque Santa Cruz en aquella temporada como su nuevo delantero, y finalizaron 15 en la Premier.

Roque Santa Cruz terminó siendo el centrodelantero de Blackburn esa temporada.

Lewandowski se refirió al fallido fichaje por Blackburn

El propio Lewandowski se refirió a esa historia: “Tuve la oportunidad de fichar por el Blackburn, pero quería ver cómo lucía todo antes. Creo que la negociación hubiera ido bien si viajaba a Blackburn, pero esa nube de cenizas no lo permitió y me cambió la vida. Puede que si hubiera viajado a Blackburn, me hubiera quedado allí.”

Lewandowski terminó fichando con el Dortmund, el resto es historia.

Por su parte, Robert finalizó la primera temporada en Borussia Dortmund con apenas 8 goles en 33 partidos, pero luego se destapó con 22, 24 y 20 goles en las siguientes campañas, incluyendo títulos de Bundesliga y la final de Champions, antes de fichar por el Bayern.