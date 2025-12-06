El golazo agónico de Buendía para darle la victoria a Aston Villa frente a Arsenal en la Premier League

Este domingo, en el marco de una nueva fecha de la máxima categoría de la Premier League de Inglaterra, Aston Villa y Arsenal se encontraron frente a frente en la ciudad de Birmingham con el objetivo en común de hacerse con tres puntos sumamente importantes para el futuro. Y, como no podía ser de otra manera, tuvo lugar un partidazo.

Así las cosas, todo comenzó de la mejor manera para los anfitriones, que encontraron la apertura del marcador a los 36 minutos del período inicial gracias a una anotación de Matty Cash. Sin embargo, fiel a su estilo y apoyado en su gran momento, el combinado de Mikel Arteta lo empató a los 7 del completo a través de Leandro Trossard.

Después de ello, Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección Argentina que responde absolutamente siempre, se despachó con una atajada fenomenal que dejó vivo a Aston Villa en el partido y mantuvo el empate en el marcador. Esa intervención, a la larga en el compromiso, terminaría siendo fundamental para el resultado.

Sucede que, en la agonía del espectáculo, otro argentino apareció para desatar la locura de absolutamente todos los hinchas que dieron el presente en el estadio. Con una muy buena definición, Emiliano Buendía hizo añicos la resistencia de los Gunners y decretó el 2-1 de Aston Villa que terminaría significando la conquista de los tres puntos.

De esta manera, Buendía confirmó su buen presente y le envió un claro mensaje a Lionel Scaloni pensando en lo que será la lista definitiva de futbolistas convocados para afrontar la Copa del Mundo que se disputará en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México y que tendrá a la Albiceleste enfrentando a Austria, Argelia y Jordania.

De esta manera, paralelamente, Aston Villa logró acercarse a Arsenal en la tabla de posiciones de la Premier League de Inglaterra. Ahora, los de Arteta siguen mirando a todos desde arriba pero solo con tres unidades de distancia sobre los de Unai Emery, con 33 unidades contra 30. Un campeonato que se puso al rojo vivo.

DATOS CLAVE

El Aston Villa derrotó 2-1 al Arsenal en la Premier League de Inglaterra.

Emiliano Buendía anotó el gol de la victoria (2-1) del Aston Villa sobre los Gunners.

