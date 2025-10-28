Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

La Premier League romperá con una de sus costumbres que mantiene vigente desde la Segunda Guerra Mundial

La temporada 2025/26 significará la campaña con menos partidos en una de las jornadas insignia de la categoría.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
La Premier League cortará con la tradición del Boxing Day
© GettyLa Premier League cortará con la tradición del Boxing Day

La Premier League se inauguró en 1992 y desde entonces ha emprendido un camino para convertirse en la mejor liga del mundo. Sin embargo, en Inglaterra hay una costumbre que se remonta hasta 1945 y que en esta presente temporada contará con un duro revés: el Boxing Day.

Por costumbre, el 26 de diciembre es la fecha en que Inglaterra se celebra el Boxing Day, un día festivo que remonta su origen a tiempos del Imperio Británico de la Edad Media. En lo que refiere a lo futbolístico, se hizo costumbre que el 26 de diciembre, caiga el día que caiga, todos los equipos de cada división, incluyendo la primera, disputan un partido por liga. Sin embargo, en esta temporada 2025/26 no será así.

En el Boxing Day es un clásico que se jueguen todos los partidos de todas las divisiones del fútbol inglés. (Getty)

En el Boxing Day es un clásico que se jueguen todos los partidos de todas las divisiones del fútbol inglés. (Getty)

Informó The Times que el Boxing Day de esta temporada, que cae viernes, apenas tendrá un partido de Premier League. Esto significa la menor cantidad de partidos de primera división inglesa durante el Boxing Day en una temporada. Desde 1945, la menor cantidad de partidos que hubo en una jornada de Premier League durante el Boxing Day fue de 2, en 1981, y, más recientemente, 3 en 1993.

El motivo refiere directamente al apretado cronograma televisivo al caer el Boxing Day sobre el fin de semana, por lo cual los dueños de los derechos televisivos preferirían administrar el fin de semana como cualquier otro, haciendo caso omiso a la fecha en particular. El resto de las categorías inglesas, por su parte, mantendrán la costumbre de disputar todos sus partidos durante el Boxing Day.

Datos Clave

  • La tradición del Boxing Day en el fútbol inglés se remonta hasta el año 1945.
  • El 26 de diciembre de la temporada 2025/26 solo tendrá un partido de Premier League.
  • La menor cantidad de partidos previos en Boxing Day fue 2 en 1981 y 3 en 1993.
Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    toti pasman

    Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

    ggrova
    german garcía grova

    Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

    Lee también
    Racing Club vs Flamengo: ¿Cuánto paga el gol de Maravilla Martínez para la remontada?
    Apuestas

    Racing Club vs Flamengo: ¿Cuánto paga el gol de Maravilla Martínez para la remontada?

    Mientras lucha por un lugar en el Mundial 2025, Equi Fernández se lesionó en Bayer Leverkusen y no jugará hasta el año que viene
    Fútbol europeo

    Mientras lucha por un lugar en el Mundial 2025, Equi Fernández se lesionó en Bayer Leverkusen y no jugará hasta el año que viene

    A menos de ocho meses para el Mundial, José Mourinho se rindió ante un referente de la Selección Argentina: “Es joven dentro del campo”
    Selección Argentina

    A menos de ocho meses para el Mundial, José Mourinho se rindió ante un referente de la Selección Argentina: “Es joven dentro del campo”

    Los 2 dos regresos inesperados que prepara Scaloni
    Selección Argentina

    Los 2 dos regresos inesperados que prepara Scaloni

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    Better Collective Logo