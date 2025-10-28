La Premier League romperá con una de sus costumbres que mantiene vigente desde la Segunda Guerra Mundial

La Premier League se inauguró en 1992 y desde entonces ha emprendido un camino para convertirse en la mejor liga del mundo. Sin embargo, en Inglaterra hay una costumbre que se remonta hasta 1945 y que en esta presente temporada contará con un duro revés: el Boxing Day.

Por costumbre, el 26 de diciembre es la fecha en que Inglaterra se celebra el Boxing Day, un día festivo que remonta su origen a tiempos del Imperio Británico de la Edad Media. En lo que refiere a lo futbolístico, se hizo costumbre que el 26 de diciembre, caiga el día que caiga, todos los equipos de cada división, incluyendo la primera, disputan un partido por liga. Sin embargo, en esta temporada 2025/26 no será así.

En el Boxing Day es un clásico que se jueguen todos los partidos de todas las divisiones del fútbol inglés. (Getty)

Informó The Times que el Boxing Day de esta temporada, que cae viernes, apenas tendrá un partido de Premier League. Esto significa la menor cantidad de partidos de primera división inglesa durante el Boxing Day en una temporada. Desde 1945, la menor cantidad de partidos que hubo en una jornada de Premier League durante el Boxing Day fue de 2, en 1981, y, más recientemente, 3 en 1993.

El motivo refiere directamente al apretado cronograma televisivo al caer el Boxing Day sobre el fin de semana, por lo cual los dueños de los derechos televisivos preferirían administrar el fin de semana como cualquier otro, haciendo caso omiso a la fecha en particular. El resto de las categorías inglesas, por su parte, mantendrán la costumbre de disputar todos sus partidos durante el Boxing Day.

