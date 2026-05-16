Mo Salah criticó públicamente a sus compañeros en Liverpool: “La identidad es innegociable”

Mo Salah no se aguantó y estalló tras una nueva derrota de Liverpool, que significó el peor récord en la historia del club.

Liverpool volvió a perder en la jornada de viernes y, a falta de un partido, cerrará la campaña 2025/26 sin títulos e incluso con la posibilidad de quedarse fuera de los puestos de Champions League para la próxima temporada. El conjunto Red, que venía de consagrarse campeón de la Premier League en el curso pasado, atraviesa un momento crítico.

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En ese contexto, Mo Salah, uno de sus principales referentes, lanzó un comunicado dirigido a sus propios compañeros, hablando de como se perdió la identidad del equipo y que los nuevos jugadores deben adaptarse a la mentalidad histórica del club.

“Volvimos a perder, una derrota más esta temporada, muy dolorosa y no es lo que nuestros fans se merecen”, expresó Salah en un comunicado en su propia cuenta de Instagram. “Quiero ver al Liverpool volver a ser el equipo de ataque al los rivales le temen, y volver a ser un equipo que gana trofeos. Esa es la identidad que hay que recuperar y conservar para siempre. No puede ser negociable, y todos los que se unen a este club deberían adaptarse a ella“, agregó el egipcio.

Mo Salah no se aguantó y estalló tras una nueva derrota de Liverpool. (Getty)

Liverpool gastó 450 millones de euros en el último mercado, y si bien gran parte de ese dinero se fue en Alexander Isak y Hugo Ekitike, dos futbolistas que se perdieron gran parte de la temporada por lesión, la realidad es que lo mostrado en cancha por el equipo de Arne Slot lejos está de ser lo que se esperaba de ellos.

Liverpool atraviesa su peor temporada histórica

La caída de este viernes contra Aston Villa significó el partido 20 perdido por Liverpool en la temporada 2025/26, 12 de ellas por Premier League. Esto supera el peor récord histórico de la legendaria institución inglesa, que estaba clavado en 19, en las temporadas 04/05 y 09/10, ambas con Rafa Benítez al mando del primer equipo.

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El Liverpool de Slot registró la mayor cantidad de derrotas en una temporada en la historia del club. (Getty)

El fuerte comunicado de Mo Salah

“He visto a este club pasar de escépticos a creyentes, y de creyentes a campeones. Trabajé duro para llegar a eso y siempre hice todo lo que pude para ayudar al club a llegar allí. Nada me enorgullece más que eso

Volvimos a perder, una derrota más esta temporada, muy dolorosa y no es lo que nuestros fans se merecen. Quiero ver al Liverpool volver a ser el equipo de ataque de heavy metal al los rivales le temen, y volver a ser un equipo que gana trofeos.

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Ese es el fútbol que sé jugar y esa es la identidad que hay que recuperar y conservar para siempre. No puede ser negociable, y todos los que se unen a este club deberían adaptarse a ella.

Ganar algunos partidos aquí y allá no es lo que el Liverpool debería ser. Todos los equipos ganan partidos. Liverpool siempre será un club que significa mucho para mí y para mi familia. Quiero verlo triunfar por mucho tiempo después que mi tiempo aquí termine.

Como siempre he dicho, clasificar para la Champions League de la próxima temporada debería ser el estándar mínimo y haré todo lo posible para que eso suceda.”

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