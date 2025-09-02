Es tendencia:
Tiene 19 años, Chelsea lo vendió y lo volvió a comprar en 33 días para finalmente enviarlo a préstamo a segunda división

El cierre de mercado de los Blues se dio con una de las historias más curiosas, protagonizada por uno de sus juveniles.

Por Germán Celsan

El Chelsea y una particular historia de mercado
Este lunes se dio el cierre del mercado europeo y en Stamford Bridge se llevó a cabo una de las negociaciones más extrañas de toda la ventana de transferencias. Resulta que en julio Chelsea vendió a uno de sus juveniles al Estrasburgo francés, club con el cual comparte grupo propietario, pero 33 días después lo repatrió, sólo para enviarlo a préstamo sobre el cierre del horario límite.

El protagonista de la particular historia es Ishe Samuels-Smith, futbolista de 19 años que puede jugar como lateral izquierdo o defensor central, el cual ha formado parte de la academia de los Blues desde 2023, y una fija en las selecciones juveniles de Inglaterra.

Ishe Samuels-Smith vivió una situación sumamente particular en este mercado. (Getty)

Según informa The Athletic, Samuels-Smith se unió a Estrasburgo por una cifra desconocida en julio, llegó a jugar un amistoso con el club francés y fue parte del banco de suplentes en la primera fecha de Ligue 1, así como en el partido de clasificación a la UEFA Conference League contra el Brondby sueco.

Ahora bien, el grupo BlueCo, liderado por Todd Boehly y Clearlake Capital, obligó a Samuels-Smith a regresar a Chelsea para luego firmar su cesión por toda la temporada al Swansea City del Championship, segunda división del fútbol inglés.

El motivo por el que Chelsea se retractó de la transferencia

De acuerdo a lo informado, Samuels-Smith fue al Estrasburgo ya que el defensor Ismael Doukoure iba a dejar el club. Sin embargo, el 20 de agosto firmó un nuevo contrato hasta finales de la temporada 2027/28, lo cual dejó sin relevancia el movimiento de Samuels-Smith.

Como no iba a tener minutos en Estrasburgo, regresó a Chelsea y se fue cedido a préstamo, al Championship, mientras espera finalmente tener una chance de debutar en los Blues en el futuro.

