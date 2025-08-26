Es tendencia:
Tras echar a Garnacho, en Inglaterra anticipan una prematura salida de Rúben Amorim del Manchester United

El luso apenas sumo 1 punto de 6 posibles en el inicio de la temporada y ya surgen nombres para reemplazarlo en el cargo.

Por Germán Celsan

Rúben Amorim, en la cuerda floja en Manchester United
© GettyRúben Amorim, en la cuerda floja en Manchester United

Rúben Amorim le señaló la puerta a Alejandro Garnacho y le aseguró que no estaría en su consideración, pensando en el Manchester United del futuro. Ahora bien, ese futuro puede ser bastante corto, puesto que en Inglaterra señalan el descontento de la dirigencia con el entrenador portugués y el inicio del club en la Premier League.

Manchester United perdió en Old Trafford con Arsenal, y empató con el Fulham en Craven Cottage, dos resultados que no van alineados con lo que se esperaba de los Red Devils tras una campaña en la que terminaron entre los cinco peores, la peor temporada de su historia desde la creación de la Premier League. Esto hace que los cañones se apunten contra Amorim, como principal responsable.

Rúben Amorim, entrenador del Manchester United

Rúben Amorim no tiene asegurada su continuidad en Manchester (Getty)

El luso llegó en noviembre del 2024 al club, tras la destitución de Erik ten Hag, y aunque recién ahora el plantel empieza a verse armado a su gusto, en términos de resultados nada ha cambiado. Desde su llegada al Manchester United, Amorim acumula 44 partidos en el cargo, con 17 victorias, 9 empates y 18 derrotas, para un pobre 1,36 en puntos por partido. A raíz de ello, ya empezaron a barajarse algunos nombres para sucederlo.

Los principales candidatos a ser nuevo DT del Manchester United

Medios británicos ponen dos nombres a la cabeza en caso de que el Grupo INEOS decida destituir a Rúben Amorim. Por un lado está Oliver Glasner, mientras que el otro nombre en carpeta es el Gareth Southgate, que está libre desde la EURO 2024, su último torneo como seleccionador de Inglaterra.

Gareth Southgate está sin equipo desde que dejó la Selección Inglesa (Getty)

Gareth Southgate está sin equipo desde que dejó la Selección Inglesa (Getty)

Glasner, campeón de la Europa League con el Frankfurt, lideró al Crystal Palace a los títulos de FA Cup y Community Shield, los primeros en la historia del club. Es el entrenador sensación en Inglaterra; en contraparte, Gareth Southgate es la opción más fiable, un entrenador con amplia experiencia dirigiendo vestuarios de grandes egos, con porte y relación con la directiva.

Oliver Glasner es el DT sensación en Inglaterra (Getty)

Oliver Glasner es el DT sensación en Inglaterra (Getty)

Veremos cuánto más puede estirar Amorim su estancia en el Manchester United sin dar los resultados esperados, pues la presión ya se está acumulando y se vuelve a demostrar por qué el de los Red Devils es uno de los banquillos más difíciles del mundo.

germán celsan
Germán Celsan

