Unai Emery pidió disculpas públicas a un compañero de Dibu Martínez en Aston Villa: “Es vergonzoso para todos”

Restan apenas un puñado de partidos en la temporada 2025/26 y para el Aston Villa, uno de ellos será fundamental: jugarán la final de la Europa League contra el Friburgo. Sin embargo, uno de los jugadores del primer equipo se encuentra en una situación incómoda. Se trata de Harvey Elliott, quien está a préstamo desde Liverpool, pero no puede jugar por una decisión de la directiva y no por una cuestión futbolística.

El problema es que Harvey Elliott tiene una cláusula de compra obligatoria en caso de jugar 10 partidos de Premier League, por lo que el club le pidió a Unai Emery que no lo haga jugar, puesto que decidieron no comprarlo. Ante esto, el propio entrenador se disculpó públicamente: “Es vergonzoso para todos los involucrados. Lo lamento mucho por él, me disculpo con él cada día en mi mente“, expresó.

Unai Emery se disculpó con Harvey Elliott. (Getty)

Harvey Elliott no puede jugar más en Aston Villa, de lo contrario, deberán pagar 35 millones de libras

La situación de Harvey Elliott es bastante particular; el volante de 23 años es jugador de Liverpool, pero en agosto pasado fue fichado a préstamo por el Aston Villa por toda la temporada. Ese fichaje venía con una cláusula de compra obligatoria por 35 millones de libras, en caso de que Harvey Elliott disputara 10 partidos de Premier League con el club de Birmingham.

Elliott llegó el último día, con el primer equipo habiendo hecho ya la pretemporada y apenas pudo sumar algunos minutos. El problema es que, en sumar esos minutos, empezó a cumplir con la cláusula de compra obligatoria que tenía la cesión. La directiva de Aston Villa decidió que no iba a efectuar la compra del jugador y desde entonces, a pesar de estar bien físicamente, no puede jugar por una cuestión administrativa.

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Harvey Elliott hace todo junto al grupo, menos jugar. (Getty)

Unai Emery le ha dado minutos a Elliott en partidos de copa, pero ante la falta de minutos en liga, dejó de ser tenido en cuenta para los partidos decisivos de octavos, cuartos y semifinales, y no volverá a jugar con la camiseta del Aston Villa, a pesar de entrenar junto al primer equipo en cada sesión.

Síntesis

El Aston Villa no alineará a Harvey Elliott para evitar pagar su cláusula de compra.

no alineará a para evitar pagar su cláusula de compra. La cláusula obligatoria de 35 millones de libras se activa al jugar 10 partidos de Premier League .

se activa al jugar . El entrenador Unai Emery confirmó que la exclusión del jugador es por una decisión administrativa y se disculpó públicamente con él.