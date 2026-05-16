Xabi Alonso aceptó la oferta para ser el próximo DT de Chelsea

El español de 44 años se hará cargo de plantel de los Blues a partir de la próxima temporada y firmará hasta 2030.

Este sábado se confirmó lo que era un rumor desde hace ya varias semanas y Xabi Alonso se convertirá en el nuevo DT de Chelsea a partir de la temporada 2025/26. El entrenador español viene de un paso frustrado por Real Madrid, donde fue despedido tras poco más de media temporada.

De acuerdo a The Athletic, Xabi Alonso firmará un acuerdo por cuatro años, hasta 2030 y, a pesar de los rumores sobre Andoni Iraola y Marco Silva, siempre fue la prioridad número 1 para la dirigencia de los Blues.

La temporada, de todas formas, la terminará Calum McFarlane, entrenador interino actual, que viene de caer este mismo sábado en la final de la FA Cup contra el Manchester City. Con ello, el Chelsea acumula siete derrotas consecutivas en finales de copas locales.

Chelsea busca en Xabi Alonso un DT con experiencia internacional

Cheslea se comió dos entrenadores esta temporada en Enzo Maresca y Liam Rosenior, dos apuestas, ya que no llegaban al club londinense con un extenso palmarés y ambos terminaron abandonando la institución. A raíz de esto, los directivos optaron por cambiar el enfoque y buscar un DT con comprobada experiencia en el alto nivel europeo.

Xabi Alonso dirigió a Real Madrid entre junio de 2025 y enero de 2026. (Getty)

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Xabi Alonso, más allá de su efímero paso por Real Madrid, cumple con estas condiciones: dirigió al club más grande del mundo y, además, fue capaz de liderar al Bayer Leverkusen a una histórica conquista de la Bundesliga en Alemania, terminando con la hegemonía del Bayern Múnich.

Cerca estuvo también de ganar la Europa League, en una temporada que los vio acumular 51 partidos invictos de forma consecutiva. El objetivo de la directiva al fichar a Xabi Alonso es también que los futbolistas de élite del plantel vean en el banquillo una figura de autoridad y renombre, que los convenza de continuar en confiando en el proyecto y no evaluar una salida en este mercado.

Síntesis

Chelsea firmará a Xabi Alonso como su próximo entrenador y por cuatro años.

firmará a como su próximo entrenador y por cuatro años. Esta temporada, Chelsea perdió dos entrenadores: Enzo Maresca, en enero, y Liam Rosenior, en abril.

Xabi Alonso está sin club desde enero, cuando fue despedido del Real Madrid.