Desde su triste retiro del fútbol, Sergio Agüero está más conectado a la gente que nunca. Su visibilidad y constante interacción en su canal de Twitch lo hizo más presente para los fanáticos que seguían fielmente su carrera y hoy lo acompañan en su nuevo proyecto de eSports, KRÜ. TyC Sports se metió en las oficinas del equipo que maneja el Kun y Gastón Edul tuvo la oportunidad de entrevistar al exdelantero para entregar más detalles acerca de su actualidad.

En el tramo final del reportaje, el periodista que cubre la Selección Argentina le entregó tres imágenes a Agüero para que revelara la historia de cada una de ellas y allí apareció la foto en donde el Kun está posando con una camiseta de River, la cual se hizo viral en redes sociales en el último tiempo. La leyenda del Manchester City había contado algunos detalles a través de su cuenta de Twitter, pero esta vez fue a fondo y relató en profundidad lo sucedido.

"Yo estaba en un club de Don Torcuato y el de la foto es Alejandro, el entrenador. El trabajaba en una filial de River y yo fui ahí porque también estaba jugando mi mejor amigo, entonces los domingos yo estaba al pedo y me iba a jugar con él. Me ponía la camiseta de River pero solo era una filial, no era AFA ni Liga ni nada. Era más para sacar jugadores de barrio", contó Agüero sobre la foto que circuló en Twitter durante las últimas semanas.

Sin embargo, aquel episodio no fue el único que lo vinculó con el Millonario. Cuando el Kun jugaba en el Rojo, el exdelantero estuvo cerca de fichar por La Banda. "Fui a probarme a River cuando hubo problemas en Independiente con el porcentaje de mi pase. Estuve 3 o 4 meses en los que mi viejo no quería que vaya y por eso me fui a probar a River. Lo que pasó es que no me quisieron dar pensión, entonces mi viejo se enojó y dijo 'si no le dan pensión, se va'. Estuve cerca, si me daban pensión estaba en River", sentenció el histórico de la Selección Argentina. ¡Increíble!

Posteriormente, el campeón de América reveló que el director del club de Núñez por aquel entonces le había dicho que "no había lugar" dentro de la pensión y finalmente Agüero no formó parte de las filas del Millonario. Un pase que hubiera cambiado la historia del fútbol argentino, como sucedió con Lionel Messi y varias figuras más. De no creer.